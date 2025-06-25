Газета
Телеграм
Главная / Общество /

Мосгорсуд отклонил апелляцию на арест основателя «Русагро» Мошковича

Ведомости

Мосгорсуд отклонил апелляционную жалобу на заключение под стражу основателя «Русагро» Вадима Мошковича и бывшего гендиректора компании Максима Басова. Суд оставил предпринимателей в СИЗО до 25 августа. Об этом сообщили в суде.

В ходе заседания адвокаты Мошковича заявили, что следствие ведется неэффективно. По их словам, за время содержания под стражей основателя «Русагро» с ним было произведено всего одно следственное действие. Кроме того, по словам адвокатов, состояние здоровья Мошковича требует избрания более мягкой меры пресечения.

Сам предприниматель в заседании не участвовал.

Басов же заявил, что считает свое заключение под стражу жестоким и несправедливым. Он подчеркнул, что активно сотрудничает со следствием.

26 марта стало известно, что сотрудники силовых структур задержали Мошковича в Москве, а в офисах компании прошли обыски. Основатель «Русагро» и Басов обвиняются по ст. 159 и ст. 201 УК РФ (мошенничество и злоупотребление полномочиями). Речь в уголовном деле против Мошковича идет о предполагаемом мошенничестве с активами крупного масложирового холдинга «Солнечные продукты». На следующий день основатель «Русагро» был арестован Мещанским судом до 25 мая. Защита просила не заключать бизнесмена под стражу и предлагала залог в размере 1 млрд руб., но суд поместил его в СИЗО.

20 мая следствие предъявило основателю «Русагро» обвинение о даче особо крупной взятки по ч. 5 ст. 291 УК РФ. Следствие установило 16 потерпевших по данному делу. Также были допрошены 10 свидетелей. Защита Мошковича, в свою очередь, возражала, поскольку ей не предоставили соответствующие материалы.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных