Мосгорсуд отклонил апелляцию на арест основателя «Русагро» Мошковича
Мосгорсуд отклонил апелляционную жалобу на заключение под стражу основателя «Русагро» Вадима Мошковича и бывшего гендиректора компании Максима Басова. Суд оставил предпринимателей в СИЗО до 25 августа. Об этом сообщили в суде.
В ходе заседания адвокаты Мошковича заявили, что следствие ведется неэффективно. По их словам, за время содержания под стражей основателя «Русагро» с ним было произведено всего одно следственное действие. Кроме того, по словам адвокатов, состояние здоровья Мошковича требует избрания более мягкой меры пресечения.
Сам предприниматель в заседании не участвовал.
Басов же заявил, что считает свое заключение под стражу жестоким и несправедливым. Он подчеркнул, что активно сотрудничает со следствием.
26 марта стало известно, что сотрудники силовых структур задержали Мошковича в Москве, а в офисах компании прошли обыски. Основатель «Русагро» и Басов обвиняются по ст. 159 и ст. 201 УК РФ (мошенничество и злоупотребление полномочиями). Речь в уголовном деле против Мошковича идет о предполагаемом мошенничестве с активами крупного масложирового холдинга «Солнечные продукты». На следующий день основатель «Русагро» был арестован Мещанским судом до 25 мая. Защита просила не заключать бизнесмена под стражу и предлагала залог в размере 1 млрд руб., но суд поместил его в СИЗО.
20 мая следствие предъявило основателю «Русагро» обвинение о даче особо крупной взятки по ч. 5 ст. 291 УК РФ. Следствие установило 16 потерпевших по данному делу. Также были допрошены 10 свидетелей. Защита Мошковича, в свою очередь, возражала, поскольку ей не предоставили соответствующие материалы.