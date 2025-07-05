Газета
Телеграм
Главная / Политика /

Bloomberg: BlackRock прекратила поиск инвесторов для фонда поддержки Украины

Ведомости

Американская корпорация BlackRock Inc. (организация признана нежелательной на территории РФ) в начале январе остановила поиск инвесторов для поддержки фонда восстановления Украины, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Фонд «был близок» к получению помощи от организаций, которые поддерживаются правительствами Германии, Италии и Польши, рассказали собеседники агентства. По их словам, BlackRock в январе решила приостановить переговоры с инвесторами из-за «отсутствия интереса» на фоне возросшей неопределенности относительно будущего Украины. Это происходило в период вступления в должность президента США Дональда Трампа, который, как напоминает Bloomberg, до выборов обещать завершить российско-украинский конфликт.

Вице-председатель BlackRock Филипп Хильдебранд сообщил, что украинский фонд должен получить не менее $500 млн от стран, банков развития и других поставщиков грантов, а также $2 млрд от частных инвесторов.

Представитель BlackRock заявил, что компания завершила свою «безвозмездную консультативную работу» по фонду в 2024 г. и сейчас не участвует в «каком-либо активном мандате» с украинским правительством. По данным источников Bloomberg, BlackRock должна была представить фонд во время конференции по восстановлению Украины 10–11 июля в Италии. Заменить отмененную инициативу BlackRock может Франция, но остается неясным, насколько эффективным будет новый план без поддержки США, указывает агентство.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow, 24smi

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных