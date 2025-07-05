Bloomberg: BlackRock прекратила поиск инвесторов для фонда поддержки Украины
Американская корпорация BlackRock Inc. (организация признана нежелательной на территории РФ) в начале январе остановила поиск инвесторов для поддержки фонда восстановления Украины, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
Фонд «был близок» к получению помощи от организаций, которые поддерживаются правительствами Германии, Италии и Польши, рассказали собеседники агентства. По их словам, BlackRock в январе решила приостановить переговоры с инвесторами из-за «отсутствия интереса» на фоне возросшей неопределенности относительно будущего Украины. Это происходило в период вступления в должность президента США Дональда Трампа, который, как напоминает Bloomberg, до выборов обещать завершить российско-украинский конфликт.
Вице-председатель BlackRock Филипп Хильдебранд сообщил, что украинский фонд должен получить не менее $500 млн от стран, банков развития и других поставщиков грантов, а также $2 млрд от частных инвесторов.
Представитель BlackRock заявил, что компания завершила свою «безвозмездную консультативную работу» по фонду в 2024 г. и сейчас не участвует в «каком-либо активном мандате» с украинским правительством. По данным источников Bloomberg, BlackRock должна была представить фонд во время конференции по восстановлению Украины 10–11 июля в Италии. Заменить отмененную инициативу BlackRock может Франция, но остается неясным, насколько эффективным будет новый план без поддержки США, указывает агентство.