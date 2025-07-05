Bloomberg: BlackRock прекратила поиск инвесторов для фонда поддержки Украины

Представитель BlackRock заявил, что компания завершила свою «безвозмездную консультативную работу» по фонду в 2024 г. и сейчас не участвует в «каком-либо активном мандате» с украинским правительством. По данным источников Bloomberg, BlackRock должна была представить фонд во время конференции по восстановлению Украины 10–11 июля в Италии. Заменить отмененную инициативу BlackRock может Франция, но остается неясным, насколько эффективным будет новый план без поддержки США, указывает агентство.