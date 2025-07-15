В ГД приняли закон о повышенной страховке для сберегательных сертификатов

В документе идет речь о возмещении указанной суммы в системе обязательного страхования по вкладам, удостоверенным безотзывными сберегательными сертификатами. Они должны быть в рублях и иметь длительность действия более трех лет. Общая сумма защищенных накоплений может достигать 4,2 млн руб.