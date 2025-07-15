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В ГД приняли закон о повышенной страховке для сберегательных сертификатов

Ведомости

Госдума во II и III чтениях приняла законопроект об увеличении максимального лимита по страховке для сберегательных сертификатов на срок свыше трех лет до 2,8 млн руб., передает корреспондент «Ведомостей». Прежняя сумма могла быть не более 1,4 млн руб.

В документе идет речь о возмещении указанной суммы в системе обязательного страхования по вкладам, удостоверенным безотзывными сберегательными сертификатами. Они должны быть в рублях и иметь длительность действия более трех лет. Общая сумма защищенных накоплений может достигать 4,2 млн руб.

В апреле проект, разработанный Министерством финансов РФ, одобрили в правительстве. Тогда в ответственном ведомстве заявляли, что подготовленная инициатива позволит привлечь граждан к долгосрочным вложениям. По данным пресс-службы Минфина, обновленные выплаты будут происходить отдельно, не объединяясь со страховкой по банковским депозитам. Госдума одобрила законопроект в I чтении 22 мая.

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