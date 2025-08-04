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Объем размещения облигаций в июле достиг максимума с начала года

Ведомости

В июле 2025 г. объем размещения и обратного выкупа облигаций на Московской бирже составил 2,3 трлн руб., включая выпуск однодневных облигаций на 409 млрд руб., рассказал представитель площадки «Ведомостям». Это максимальный месячный объем размещения облигаций с начала 2025 г.

От общей суммы общий объем корпоративных облигаций был 1,2 трлн руб. против 780,9 млрд в июле 2024 г. и 948 млрд в июне этого года. Это максимальный объем с марта 2025 г. В июле 54 компании разместили 115 новых выпусков.

Общий объем торгов облигациями, включая размещение и вторичное обращение, на Московской бирже в июле 2025 г. составил 3,8 трлн руб. без учета однодневных бумаг. Это в 2,1 раза превышает показатель июля 2024 г., когда объем торгов составил 1,8 трлн руб.

Возможная причина – снижение ключевой ставки Банком России, указывают аналитики «БКС мир инвестиций» в обзоре. Совет директоров ЦБ на заседании 25 июля решил опустить ключевую ставку до 18% с 20% годовых после снижения ставки до 20 с 21% в начале июня. На уровне 21% она находилась с октября 2024 г.

Общий объем операций физлиц на рынке облигаций Мосбиржи составил 615,7 млрд руб. против 269,8 млрд руб. годом ранее. Их доля в общем объеме торгов облигациями составила 32,9%.

Общий объем торгов на рынках Московской биржи в июле 2025 г. составил 149 трлн руб. против 125,9 трлн руб. в июне, сообщала ранее Мосбиржа.

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