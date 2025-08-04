Объем размещения облигаций в июле достиг максимума с начала года

От общей суммы общий объем корпоративных облигаций был 1,2 трлн руб. против 780,9 млрд в июле 2024 г. и 948 млрд в июне этого года. Это максимальный объем с марта 2025 г. В июле 54 компании разместили 115 новых выпусков.