Softline объявил о начале третьего этапа обмена ГДР Noventiq на свои акции
Третий, последний, этап обмена глобальных депозитарных расписок (ГДР) Noventiq на акции «Софтлайн» начался 4 августа, говорится на сайте «Софтлайна». Инвестиционно-технологический холдинг завершил первые два этапа обмена бумаг в рамках бонусной эмиссии в 2023 и 2024 гг.
По состоянию на 15:00 мск 4 августа акции «Софтлайна» на Московской бирже стоили 104,48 руб. за штуку (+0,58%).
Цена приобретения бонусных акций Softline составит 0,01 руб. за бумагу. Подать заявку можно через своего брокера на Московской бирже с 4 августа по 6 октября 2025 г. включительно. Но в компании порекомендовали не затягивать с подачей: «Некоторые брокеры могут завершить прием заявок раньше». Исполнение заявок назначено на 17 октября 2025 г.
Согласно условиям, участник обмена на третьем этапе получает минимальное количество акций из зафиксированных на брокерском счете на каждую из четырех дат отсечек или полученных в рамках второго этапа обмена. Даты отсечек такие: 23 декабря 2024 г., 23 марта, 23 июня и 22 сентября 2025 г. Но итоговый объем не может превышать количество бумаг, полученных участником на втором этапе обменной программы. Второе ключевое условие: чтобы участвовать в биржевом обмене, участник должен отказаться от получения акций во внебиржевом порядке.
«Третий этап обмена поспособствует росту доли акций, находящихся в свободном обращении, что важно для повышения их ликвидности и достижения наших стратегических задач, в том числе по добавлению в различные биржевые индексы», – приводятся в пресс-релизе «Софтлайна» слова директора по связям с инвесторами Александры Мельниковой.
В 2022 г. «Софтлайн» заявил о своем решении разделить бизнес на две части: российскую, которая продолжила называться «Софтлайн» (ПАО «Софтлайн»), и международную, которая получила название Noventiq. Тогда российскую часть бизнеса за символический $1 выкупил основатель компании Игорь Боровиков, в процессе сделки его доля во всей компании снизилась до 44%. Тогда же компания впервые предложила провести трехэтапную бонусную эмиссию для держателей бумаг компании, которые столкнулись падением или нестабильностью их стоимости в связи с разделением.
В конце августа 2023 г. «Софтлайн» запустил первый этап бонусного обмена расписок Noventiq на свои акции, в рамках которого инвесторы могли получить до трех бумаг за два года в обмен на одну ГДР при соблюдении всех условий участия. В ходе первого этапа держатели бумаг обменяли более 14 млн расписок Noventiq, обмен происходил при соотношении 1:1 (т. е. одна ГДР обменивалась на одну акцию «Софтлайна»). Второй этап дал участникам возможность удвоить свои инвестиции и получить дополнительную акцию ПАО «Софтлайн» на каждую уже имеющуюся в портфеле, но с ограничением по объему первоначального обмена. В результате инвесторы получили более 10,2 млн ценных бумаг «Софтлайна». Текущий третий этап представляет собой финальную возможность для инвесторов утроить свои первоначальные позиции в рамках бонусной эмиссии компании.