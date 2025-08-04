Softline объявил о начале третьего этапа обмена ГДР Noventiq на свои акции

В конце августа 2023 г. «Софтлайн» запустил первый этап бонусного обмена расписок Noventiq на свои акции, в рамках которого инвесторы могли получить до трех бумаг за два года в обмен на одну ГДР при соблюдении всех условий участия. В ходе первого этапа держатели бумаг обменяли более 14 млн расписок Noventiq, обмен происходил при соотношении 1:1 (т. е. одна ГДР обменивалась на одну акцию «Софтлайна»). Второй этап дал участникам возможность удвоить свои инвестиции и получить дополнительную акцию ПАО «Софтлайн» на каждую уже имеющуюся в портфеле, но с ограничением по объему первоначального обмена. В результате инвесторы получили более 10,2 млн ценных бумаг «Софтлайна». Текущий третий этап представляет собой финальную возможность для инвесторов утроить свои первоначальные позиции в рамках бонусной эмиссии компании.