ЦБ дополнил ломбардный список новыми ценными бумагами

Ломбардный список Банка России – это официальный перечень ценных бумаг, которые регулятор принимает в качестве залога при выдаче кредитов коммерческим банкам. Если в экономике недостаточно денег, ЦБ смягчает требования и добавляет новые виды ценных бумаг.