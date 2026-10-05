ЦБ дополнил ломбардный список новыми ценными бумагами
Совет директоров Банка России 29 сентября дополнил ломбардный список биржевыми облигациями 19 компаний. Об этом сообщается на сайте регулятора.
Решение применяется с первого рабочего дня после публикования – 6 октября. В ломбардный список вошли:
биржевые жилищные облигации с ипотечным покрытием ООО «Дом.РФ ипотечный агент» (4B02-67-00307-R-001P);
биржевые облигации АК «Алроса» (4B02-03-40046-N-002P);
биржевые облигации АО «Трансмашхолдинг» (4B02-08-35992-H-001P);
биржевые облигации ОАО «Российские железные дороги» (4B02-54-65045-D-001P);
биржевые облигации ООО «Газпром капитал», (4B02-01-36400-R-003P, 4B02-03-36400-R-003P, 4B02-04-36400-R-003P, 4B02-15-36400-R-002P, 4B02-16-36400-R-002P, 4B02-16-36400-R-003P, 4B02-27-36400-R-003P, 4B02-29-36400-R-003P);
биржевые облигации ООО «Икс 5 финанс» (4B02-21-36241-R-003P);
биржевые облигации ПАО «Газпром нефть» (4B02-07-00146-A-004P, 4B02-08-00146-A-004P);
биржевые облигации ПАО «Группа позитив» (4B02-04-85307-H-001P);
биржевые облигации ПАО «Группа черкизово» (4B02-05-10797-A-002P);
биржевые облигации ПАО «Мобильные телесистемы» (4B02-01-04715-A-003P, 4B02-03-04715-A-002P, 4B02-16-04715-A-002P, 4B02-19-04715-A-002P, 4B02-26-04715-A-001P);
биржевые облигации ПАО «Мегафон» (4B02-15-00822-J-002P);
биржевые облигации ПАО «Нефтяная компания "Роснефть"» (4B02-01-00122-A-005P);
биржевые облигации ПАО «Федеральная сетевая компания – россети» (4B02-20-65018-D-001P, 4B02-21-65018-D-001P, 4B02-22-65018-D-001P);
биржевые облигации ПАО «Федеральная гидрогенерирующая компания – русгидро» (4B02-14-55038-E-002P);
биржевые облигации ПАО «Сибур холдинг» (4B02-11-65134-D-001P);
биржевые облигации ПАО «Северсталь» (4B02-01-00143-A-001P);
биржевые облигации ПАО «Трансконтейнер» (4B02-04-55194-E-002P, 4B02-05-55194-E-002P);
биржевые облигации ПАО «Фосагро» (4B02-07-06556-A-002P);
биржевые облигации ООО «Облачные технологии» (4B02-01-00272-L-001P).
Ломбардный список Банка России – это официальный перечень ценных бумаг, которые регулятор принимает в качестве залога при выдаче кредитов коммерческим банкам. Если в экономике недостаточно денег, ЦБ смягчает требования и добавляет новые виды ценных бумаг.