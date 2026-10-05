Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,758+2,08%CHKZ15 650-2,49%ARSA7,77-5,36%IMOEX2 320,54+1,9%RTSI860,73+0,17%RGBI111,26+0,06%RGBITR764,48+0,16%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Инвестиции /

ВТБ разместил однодневные биржевые облигации на 8,5 млрд рублей

Наталья Захарова
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

ВТБ разместил однодневные биржевые облигации серии КС-4-1302 на 8,5 млрд руб. по номиналу при заявленном объеме 50 млрд руб. Об этом говорится на сайте Мосбиржи.

ВТБ реализовал всего 17% объема выпуска. С бумагами было совершено 908 сделок. Облигации были размещены по цене 99,96% от номинала в 1000 руб. Доходность выпуска составила 13,04% годовых.

Дисконтные облигации ВТБ размещаются по открытой подписке в рамках четвертой бессрочной программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии КС-4 объемом до 90 трлн руб. Она была зарегистрирована 10 сентября 2020 г.

Однодневные облигации (овернайт) – это бескупонные ценные бумаги с погашением на следующий рабочий день. В России единственный эмитент, выпускающий такие серии, это ВТБ.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь