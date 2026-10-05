ВТБ разместил однодневные биржевые облигации на 8,5 млрд рублей
ВТБ реализовал всего 17% объема выпуска. С бумагами было совершено 908 сделок. Облигации были размещены по цене 99,96% от номинала в 1000 руб. Доходность выпуска составила 13,04% годовых.
Дисконтные облигации ВТБ размещаются по открытой подписке в рамках четвертой бессрочной программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии КС-4 объемом до 90 трлн руб. Она была зарегистрирована 10 сентября 2020 г.
Однодневные облигации (овернайт) – это бескупонные ценные бумаги с погашением на следующий рабочий день. В России единственный эмитент, выпускающий такие серии, это ВТБ.