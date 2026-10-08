ЦБ рекомендовал с осторожностью полагаться на ИИ при принятии инвестрешений

«Я надеюсь, что люди будут относиться к возможности делегирования решений максимально осторожно, в идеале – сохранять решение за собой всегда. Другое дело, что по мере того, как простые, скажем так, рутинные, понятные для людей операции будут повторяться многократно, то, наверное, здесь делегирование сделки возможно в условиях, когда человек понимает, почему оно совершается, как», – сказал Мамута журналистам в кулуарах инвестиционного форума «Настоящее – будущее», организованного Сбербанком.