Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,681+0,02%CHKZ15 150-0,66%ABRD115,4-0,86%IMOEX2 407,38+3,71%RTSI893,21+3,71%RGBI111,45+0,81%RGBITR767,5+0,89%
Главная / Инвестиции /

ЦБ рекомендовал с осторожностью полагаться на ИИ при принятии инвестрешений

Максим Инякин
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Заместитель председателя Банка России Михаил Мамута призвал инвесторов осознанно и осторожно делегировать принятие решений ИИ, иначе это приведет к плохим последствиям, передает корреспондент «Ведомостей».

«Я надеюсь, что люди будут относиться к возможности делегирования решений максимально осторожно, в идеале – сохранять решение за собой всегда. Другое дело, что по мере того, как простые, скажем так, рутинные, понятные для людей операции будут повторяться многократно, то, наверное, здесь делегирование сделки возможно в условиях, когда человек понимает, почему оно совершается, как», – сказал Мамута журналистам в кулуарах инвестиционного форума «Настоящее – будущее», организованного Сбербанком.

Как только убирается фактор осознанности при принятии решений – это будет приводить «к плохим последствиям, прежде всего для самого человека», добавил он.

Предправления Сбербанка Герман Греф в ходе выступления на форуме также затронул тему использования ИИ в инвестициях. По его словам, частные инвесторы стали лучше разбираться в финансовых инструментах и чаще использовать ИИ для выбора вложений и управления портфелем. Все больше инвесторов обращаются к ИИ при выборе активов и ребалансировке портфеля, добавил Греф.

В ноябре 2025 г. Банк России представил доклад «Применение искусственного интеллекта на финансовом рынке: текущий статус и условия дальнейшего развития», а в мае 2026 г. опубликовал отчет об итогах публичного обсуждения. ЦБ заявил, что ключевыми направлениями развития ИИ на финансовом рынке станут мягкое регулирование и создание доверенных платформ для обмена данными. Согласно исследованию регулятора, активно задействуют искусственный интеллект в работе с ценными бумагами 29% участников.

Читайте также:«Не надо жадничать». Главное из выступления Германа Грефа
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её