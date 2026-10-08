ЦБ рекомендовал с осторожностью полагаться на ИИ при принятии инвестрешений
Заместитель председателя Банка России Михаил Мамута призвал инвесторов осознанно и осторожно делегировать принятие решений ИИ, иначе это приведет к плохим последствиям, передает корреспондент «Ведомостей».
«Я надеюсь, что люди будут относиться к возможности делегирования решений максимально осторожно, в идеале – сохранять решение за собой всегда. Другое дело, что по мере того, как простые, скажем так, рутинные, понятные для людей операции будут повторяться многократно, то, наверное, здесь делегирование сделки возможно в условиях, когда человек понимает, почему оно совершается, как», – сказал Мамута журналистам в кулуарах инвестиционного форума «Настоящее – будущее», организованного Сбербанком.
Как только убирается фактор осознанности при принятии решений – это будет приводить «к плохим последствиям, прежде всего для самого человека», добавил он.
Предправления Сбербанка Герман Греф в ходе выступления на форуме также затронул тему использования ИИ в инвестициях. По его словам, частные инвесторы стали лучше разбираться в финансовых инструментах и чаще использовать ИИ для выбора вложений и управления портфелем. Все больше инвесторов обращаются к ИИ при выборе активов и ребалансировке портфеля, добавил Греф.
В ноябре 2025 г. Банк России представил доклад «Применение искусственного интеллекта на финансовом рынке: текущий статус и условия дальнейшего развития», а в мае 2026 г. опубликовал отчет об итогах публичного обсуждения. ЦБ заявил, что ключевыми направлениями развития ИИ на финансовом рынке станут мягкое регулирование и создание доверенных платформ для обмена данными. Согласно исследованию регулятора, активно задействуют искусственный интеллект в работе с ценными бумагами 29% участников.