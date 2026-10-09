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Главная / Инвестиции /

Сбербанк будет возвращать заблокированные активы стандартным путем

Наталья Захарова
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Сбербанк продолжит работать с заблокированным активами в рамках стандартных мер, сообщил «Интерфаксу» зампред правления, финансовый директор Сбербанка Тарас Скворцов.

«У нас был вариант сделать это через выделение, но Центральный банк большую часть нашей заявки не согласовал. Оставшаяся часть небольшая, поэтому нецелесообразно заниматься этим длительным процессом», – сказал он.

Общая заявка была на 20 млрд руб., но регулятор согласовал только 6 млрд руб.

29 июля Скворцов рассказал, что Банк России не согласовал выделение части заблокированных зарубежных активов Сбербанка на отдельное юридическое лицо. Он отметил, что у банка остается еще один методологический вопрос к ЦБ, по которому ожидаются дополнительные разъяснения. После этого, по его словам, Сбербанк примет решение о том, как поступит дальше. Возможен вариант корректировки заявки с учетом мнения регулятора.

В октябре 2025 г. сообщалось, что Сбербанк подготовил перечень заблокированных активов, которые планировалось перевести на баланс отдельного юридического лица. 26 декабря наблюдательный совет банка согласовал подачу соответствующего ходатайства в Банк России.

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