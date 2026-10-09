Cloud.ru увеличил объем выпуска облигаций вдвое до 20 млрд рублей

Генеральный директор Cloud.ru Михаил Лобоцкий отметил, что спрос на бумаги обеспечили как институциональные, так и розничные инвесторы. По его словам, привлечение средств на публичном рынке капитала позволяет компании инвестировать в развитие бизнеса и запуск новых продуктов в сфере облачных технологий и искусственного интеллекта.