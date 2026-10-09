Cloud.ru увеличил объем выпуска облигаций вдвое до 20 млрд рублей
Провайдер облачных и ИИ-решений Cloud.ru завершил сбор заявок на второй выпуск биржевых облигаций серии 001P-02, увеличив его объем с 10 млрд до 20 млрд руб. на фоне высокого спроса инвесторов. Об этом сообщила пресс-служба компании.
В ходе формирования книги заявок спрос более чем втрое превысил первоначально заявленный объем выпуска в 10 млрд руб. Это позволило компании снизить ставку купона на 40 базисных пунктов до уровня ключевой ставки ЦБ плюс 1,6 процентного пункта. По итоговой ставке объем спроса составил около 30 млрд руб.
Срок обращения облигаций составит 2,5 года, купонные выплаты будут производиться каждые 30 дней. Сбор заявок прошел 8 октября, техническое размещение и начало торгов запланированы на 13 октября.
Генеральный директор Cloud.ru Михаил Лобоцкий отметил, что спрос на бумаги обеспечили как институциональные, так и розничные инвесторы. По его словам, привлечение средств на публичном рынке капитала позволяет компании инвестировать в развитие бизнеса и запуск новых продуктов в сфере облачных технологий и искусственного интеллекта.
29 сентября Cloud.ru анонсировал второй выпуск облигаций объемом не менее 10 млрд руб. с плавающей ставкой купона. Компания планировала направить привлеченные средства на развитие облачной и ИИ-инфраструктуры, расширение продуктовой линейки и запуск новых направлений бизнеса.
В июле провайдер привлек 10 млрд руб. в рамках дебютного выпуска облигаций с фиксированной ставкой 14,2% годовых. Спрос инвесторов тогда вдвое превысил предложение. В августе компания отчиталась о выплате первого купонного дохода по этим бумагам в размере 116,7 млн руб.
По итогам первого полугодия 2026 г. чистая прибыль Cloud.ru сократилась на 20,5% год к году до 6,03 млрд руб. Показатель EBITDA составил 27,5 млрд руб., рентабельность по EBITDA – 73%.