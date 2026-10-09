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Главная / Инвестиции /

«Ландскейп констракшн хаб» допустил новый техдефолт

Наталья Захарова
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

ООО «Ландскейп констракшн хаб» (ЛКХ) допустило технический дефолт по выплате 21-го купонного дохода по облигациям серии БО-01. Об этом эмитент сообщил на ленте раскрытия корпоративной информации.

Компания должна была выплатить 1,274 млн руб. до 8 октября. ЛКХ допустил техдефолт из-за отсутствия денежных средств, что было вызвано несвоевременным поступлением платежей от клиентов.

8 сентября стало известно, что ЛКХ не выплатил купонный доход по биржевым облигациям серии БО-01 за 20-й купонный период в размере 1,274 млн руб. Причина та же – отсутствие средств на дату платежа из-за несвоевременного поступления денег от клиентов.

При выплате 19-го купона облигаций серии БО-02 ЛКХ вышел из первого фактического дефолта. Компания выплатила 1,274 млн руб. Размер выплаченных доходов составил 25,48 руб. 

ООО «Ландскейп констракшн хаб» – российская компания, учрежденная в 2020 г., специализирующаяся на ландшафтном дизайне и озеленении премиальных объектов для крупных девелоперов.

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