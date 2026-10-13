Минфин Амурской области соберет заявки на второй выпуск народных облигаций

Регионы выпускают народные облигации для привлечения средств на социально важные проекты: строительство дорог, школ и благоустройство городов. Купить народные облигации могут только физические лица, открывать брокерский счет при этом не нужно. На платформе «Финуслуг» возможность покупки таких облигаций появилась в 2021 г. За это время облигации выпустили Томская, Калининградская и Ульяновская области, а также Якутск, Москва и Красноярск. Сейчас для покупки также доступны облигации Новосибирской области с купоном 13,9% годовых.