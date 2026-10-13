Минфин Амурской области соберет заявки на второй выпуск народных облигаций
Министерство финансов Амурской области 20 октября в 00:00 мск начнет собирать заявки на народные облигации объемом 358,9 млн руб. Об этом сообщил маркетплейс Московской биржи «Финуслуги».
Стоимость одной облигации составит 1000 руб., дата погашения запланирована ровно через год – 20 октября 2027 г. Купонный доход составит 14,9% годовых и будет выплачиваться ежеквартально. Досрочно продать облигации Амурской области обратно эмитенту инвесторы смогут с 1 февраля по 31 августа.
Ранее рейтинговое агентство «Эксперт РА» повысило рейтинг кредитоспособности региона до ruA+, отметив, что в 2025 г. ВРП региона вырос на 6%, налоговые и неналоговые доходы бюджета – на 26,4%, а долговая нагрузка снизилась с 37,7 до 30,3%.
Размещение станет вторым из пяти выпусков, запланированных субъектами Дальневосточного федерального округа и Арктики до конца текущего года.
Регионы выпускают народные облигации для привлечения средств на социально важные проекты: строительство дорог, школ и благоустройство городов. Купить народные облигации могут только физические лица, открывать брокерский счет при этом не нужно. На платформе «Финуслуг» возможность покупки таких облигаций появилась в 2021 г. За это время облигации выпустили Томская, Калининградская и Ульяновская области, а также Якутск, Москва и Красноярск. Сейчас для покупки также доступны облигации Новосибирской области с купоном 13,9% годовых.