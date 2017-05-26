Что покажут на восьмом Beat Film Festival

Об одних мы что-то слышали, о других не знаем ничего Beat Film Festival,

Средства, которыми осуществляется плановая городская реконструкция, так же нехороши, как и ее цели» – эта фраза, под которой подписались бы тысячи противников сегодняшней московской реновации, принадлежит Джейн Джекобс, автору знаменитой книги «Смерть и жизнь больших американских городов» и героине фильма «Гражданин Джейн» из программы «Место действия», составленной Битфестом совместно с институтом «Стрелка». В 1950–1970-х Джекобс боролась против масштабной перестройки Нью-Йорка и словом, и делом: в фильме есть, например, хроника устроенного ею митинга против прокладки магистрали через Вашингтон-Сквер-парк в Нижнем Манхэттене, на который собрались исключительно мамы с колясками. Джекобс рассматривала город как экосистему, состоящую из физических, экономических и этических процессов, грубое вмешательство в которые приводит к катастрофическим последствиям. И потому картина о ней, конечно, идеально ложится в концепцию Битфеста, начинавшегося как программа документальных фильмов о рок-музыке, но быстро выросшего в фестиваль, представляющий киноисследования самых разных социальных экосистем.

Об одних мы что-то слышали, о других не знаем ничего. «Челлендж» итальянского видеохудожника Юрия Анкарани приглашает провести уикенд в компании золотой молодежи Катара. И это как путешествие на планету Татуин. Здесь штурмуют дюны на внедорожниках, из выхлопных труб которых вырывается пламя. Ездят помолиться в пустыню на золотых (буквально) мотоциклах. Сажают ягуара на переднее сиденье Lamborghini и устраивают в песках соколиную охоту. Каждый кадр хочется остановить и сделать скриншот.

В той же программе «Художник за кадром», составленной совместно с музеем современного искусства «Гараж», – картина «День независимости»: хроника гастролей группы Laibah в Северной Корее. Норвежский художник и режиссер Мортен Тровик ведет переговоры с властями страны и одновременно снимает парадоксальное взаимодействие двух тоталитарных эстетик – настоящей и фейковой, в которой существуют словенские музыканты-перформеры, считающие, что искусство может противостоять политической манипуляции, только если само умеет пользоваться ее методами.

Очевидный хит программы «Художник за кадром» и всего Битфеста – фильм Джулиана Розефельда «Манифесто», киноверсия масштабной видеоинсталляции, в которой на 12 экранах голливудская звезда Кейт Бланшетт читает главные художественные манифесты ХХ в. Сцены сняты в разнообразных бытовых ситуациях (семейный ужин, похороны, школьный урок и т. д.), для каждой придуман свой визуальный прием, и если вы хотите узнать, что такое арт-блокбастер, то вам сюда.

В музыкальных программах Битфеста – фильмы об андеграундной сцене Сиэтла 1990-х, норвежском диско и ветеранах техно, а также контрабандный «Рейв в Иране», частично снятый на iPhone через дырку в кармане. Рок-иконы представлены Дэвидом Боуи, Леонардом Коэном и Игги Попом (который встречается с писателем Мишелем Уэльбеком). Но музыка в концепции Битфеста обычно скорее предлог для разговора о той или иной субкультуре. Или экосистеме.

Еще раз вернемся к Джейн Джекобс, написавшей, что изучение больших городов втянуло ее в неожиданную охоту за сокровищами, поиски ключей и путеводных нитей к тому, что не лежит на поверхности. Битфест – такой же поиск сокровищ, который может начинаться где угодно – на улице, в пустыне или на дискотеке.

До 4 июня