В Третьяковскoй галерее проходит фестиваль Vivarte

Врубелевский зал стал концертным Анастасия Замятина / Государственная Третьяковская галерея

Идеология Vivarte сформулирована словами первого русского музыкального критика Одоевского: «Чем теснее соединятся слово, музыка и живопись, тем сильнее будет их воздействие». Но ансамблевым музицированием, сопровожденным гастрольными показами выставляемых на один вечер картин, фестиваль резонирует и с историей салонов местного genius loci Павла Михайловича Третьякова. Перед шубертовской Сонатой Arpeggione в альтовом переложении Максима Рысанова (с Филиппом Копачевским за фортепиано) можно было полюбоваться «Тихой обителью» Исаака Левитана: в восхищенном, как вздох, мазке «короля пейзажа» (так Левитана называл Чехов) и закатных бликах озерно-лесного благолепия монастырских окрестностей Юрьевца неожиданно мелькнуло нечто родственное вдохновенной лирике Шуберта.

Рассказывая биографию «Тихой обители», попавшей в фонд галереи из частного собрания русско-советского дирижера Николая Голованова, научный сотрудник галереи Галина Чурак заменила понятие «меценат» исключительно удачным «даритель». Выставка картин, полученных от дарителей-музыкантов, работает на тему связи искусств в ее, пожалуй, самом теплом, одомашненном варианте. Как не оценить щедрот певца Большого театра Пантелеймона Норцова или балерины Екатерины Гельцер, если сегодня собранное ими – часть фонда Государственной Третьяковской галереи. Из коллекции Голованова кроме «Тихой обители» в Лаврушинский переехало еще 18 живописных, графических работ и 60 икон: отличный повод колыхнуть биографию человека, чьему месту главного дирижера в Большом театре предшествовала учеба и регентство в хоре Синодального училища.

Худрук Vivarte виолончелист Борис Андрианов привлек к участию музыкантов, знакомых читателю «Ведомостей» по зимнему фестивалю камерной музыки «Возвращение». Исполнение репертуарных новинок и заказ сочинений тоже позаимствованы у «Возвращения». На одном из концертов российская премьера пьесы Филиппа Гласса Chaotic Harmony (2006) засвидетельствовала поздний неоакадемизм бывшего минималиста. А мировая премьера Вelle Epoque москвича Сергея Ахунова, посвятившего красивые волнения для флейты, альта, виолончели и фортепиано эпохе модерна и известному продюсеру Раисе Фоминой, элегантно соединила мифологию плесского дачника Левитана с нашей современницей, несколько лет работавшей в команде фестиваля камерной музыки в Плесе.