Открылась выставка главного архитектора Москвы

На этой акварели – Нью-Йорк Евгений Разумный / Ведомости

Архитекторы хорошо рисуют, если бы не умели, то не поступили бы в архитектурный институт. Однако не каждому из них удается устроить музейную выставку, хотя многие рисуют не хуже Сергея Кузнецова. В серии его архитектурных пейзажей нет ничего выделяющегося из множества подобных видов, написанных имеющими навык рисования путешественниками. Они традиционны по технике (акварель, тушь, карандаш) и банальны по сюжетам.

Евгений Разумный / Ведомости 1/10 Евгений Разумный / Ведомости 2/10 Евгений Разумный / Ведомости 3/10 Евгений Разумный / Ведомости 4/10 Евгений Разумный / Ведомости 5/10 Евгений Разумный / Ведомости 6/10 Евгений Разумный / Ведомости 7/10 Евгений Разумный / Ведомости 8/10 Евгений Разумный / Ведомости 9/10 Евгений Разумный / Ведомости 10/10

Выбор места даже удивляет, тут самые замусоленные художниками и фотографами сюжеты: если Барселона – то Каса-Мила, если Стамбул – то Айя-София, если Нью-Йорк – то огни Таймс-сквера, если Венеция – то тут полный открыточный набор. Так и видишь, как, сидя в кафе «Флориан», Кузнецов, отдыхая от трудов, пишет акварелью выходящего из зала официанта, а потом оборачивается на стуле и на следующем листе красит тушью собор Сан-Марко и угол Дворца дожей.

Но главного архитектора Москвы увлекают не только виды великих городов, где мостовые не перекрывают плиткой, на бульварах не растут торговые избушки, пятидесятилетние дома не обречены на снос и на улице длиной в Камергерский переулок не стоят три бронзовых памятника. Он изображает и вверенную ему столицу, тоже места до него многократно воспетые. Аккуратно рисует тушью на тонированной бумаге старину колокольни Ивана Великого и сталинский ампир павильона «Животноводство» на ВДНХ, не жалеет радостных акварелей для конструктивистского входа в метро «Красные Ворота». Но когда переходит к виду недавно реконструированной Триумфальной площади или строящегося парка «Зарядье», то странным образом их изображение покрывается какой-то мрачной смешанной краской, словно на лист разлили стаканчик для полоскания кисточек. Что бы это значило, не решаюсь предположить.

«Премия «Специальное упоминание жюри» Американского общества архитектурных иллюстраций» – сообщает подпись к акварели «Айя-София. Стамбул», заставляя подумать, что отношение к творчеству главного архитектора Москвы у рядового москвича может быть необъективным. Но членам жюри уважаемого общества не было необходимости для знакомства с акварелью переходить вдрызг перепаханную Кропоткинскую на пути к «Мультимедиа арт музею». У них к оценке архитектурной графики Сергея Кузнецова не примешалось ничего личного.

До 10 сентября