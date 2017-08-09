Культура
Статья опубликована в № 4381 от 09.08.2017 под заголовком: Общее настоящее

Книга Майи Кучерской «Ты была совсем другой» – о тех, кто порвал с прошлым

Герои сборника рассказов и повестей – современные люди, изменившие свою жизнь

Выпуск книги рассказов сегодня кажется шагом рискованным, ведь у романа больше шансов быть замеченным читателем и премиальными институциями, чем у малой прозы. Но риск этот оправданный, ведь и в своих повестях и рассказах известная писательница и критик Майя Кучерская рассматривает важную для нее проблему изменения привычных (традиционных) жизненных стратегий в стремительно меняющемся мире. Именно поэтому своеобразным местом действия ее текстов становится современная семья, в которой сохраняется память о прошлом и стремление жить в настоящем.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на бумажную газету и другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
  • Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
  • Всегда свежий номер в разделе «Газета»
  • Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
  • Участие в обсуждении материалов на сайте
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Выбор редактора
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото
Также в рубрике