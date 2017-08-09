Книга Майи Кучерской «Ты была совсем другой» – о тех, кто порвал с прошлым

Герои сборника рассказов и повестей – современные люди, изменившие свою жизнь

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В своих повестях и рассказах Майя Кучерская рассматривает важную для нее проблему изменения привычных (традиционных) жизненных стратегий в стремительно меняющемся мире Сергей Портер / Ведомости

Выпуск книги рассказов сегодня кажется шагом рискованным, ведь у романа больше шансов быть замеченным читателем и премиальными институциями, чем у малой прозы. Но риск этот оправданный, ведь и в своих повестях и рассказах известная писательница и критик Майя Кучерская рассматривает важную для нее проблему изменения привычных (традиционных) жизненных стратегий в стремительно меняющемся мире. Именно поэтому своеобразным местом действия ее текстов становится современная семья, в которой сохраняется память о прошлом и стремление жить в настоящем.