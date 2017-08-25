«Тюльпанная лихорадка» подражает старой голландской живописи

Интерьеры фильма воспроизводят картины великих и малых голландцев Ascot Elite

Место и время действия «Тюльпанной лихорадки» обозначено точно: Амстердам, 1630 г. Именно тогда в голландских городах был самый разгар тюльпаномании. История, как почтенное занятие торговлей тюльпанами превратилось в азартную биржевую игру и привело к краху перегретого рынка, в общих чертах известна. И хотя исследователи до сих пор спорят, насколько широко она захватила страну и действительно ли привела к краху экономики, для завязки сюжета костюмного фильма тюльпаномания подходит.

Но «Тюльпанная лихорадка», к сожалению, не о любви к деньгам. Она о любви земной. Богатый купец (Кристоф Вальц) женат вторым браком на юной красавице (Алисия Викандер). Как и положено зажиточному голландцу XVII в., он заказывает художнику (Дэйн Дехаан) семейный портрет, немного беспокоясь, что впадает в грех тщеславия (тогда все были набожны). Но в дом приходит другой грех – молодые люди полюбили друг друга и придумали хитрый план, как одурачить старого мужа и уплыть на корабле в счастливое будущее. Для этого им нужно было быстро добыть деньги, и спекуляция на тюльпанах как раз давала надежду на это.

Кино в музее Многие московские музеи устраивают кинолектории и организуют кинопоказы. Участвуют в «Ночи кино» 27 августа. С 8 по 17 сентября в Третьяковской галерее и «Гараже» пройдет организованный газетой The Art Newspaper Russia фестиваль фильмов о художниках.

Фильм поставлен по роману литераторши Деборы Моггак, довольно, прямо скажем, занудного. Смешав любовную историю с экономической и с историей искусства – кто же не знает великих и малых голландцев, – она написала схематичное и вялое сочинение. Чтобы его оживить, к сценарию фильма подключили выдающегося английского писателя Тома Стоппарда, на него, кстати, прежде всего и указывает реклама фильма. Стоппард немного изменил сюжетные линии, перетасовал второстепенных персонажей (дав, например, роль самой почтенной из нынешних кинозвезд Джуди Денч), написал смешные диалоги – и тем спас фильм от полного провала. Только на шуточках, вполне грубых, и держится зрительский интерес. Так что комические постельные сцены старого мужа с молодой женой смотрятся куда живее эротических между молодыми любовниками. Так драма легко превращается в комедию, а слуги переигрывают господ.

Сама же история про тюльпанную лихорадку рассказана в фильме хотя и бегло, но с верными подробностями: упоминаются фантастические цены (редкая луковица могла стоить как хороший дом), роль церкви в торговле, превращение живого товара в долговую расписку и участие на финальном этапе в цветочных спекуляциях простолюдинов. За луковицы, части луковиц и долговые расписки на них отчаянно торгуются вместе с пьяными от вина и азарта господами кабацкие шлюхи. Поскольку Дехаан очень похож на молодого Ди Каприо, то эти сцены можно принять за пародию на фильм Мартина Скорсезе «Волк с Уолл-стрит» (у Ди Каприо там главная роль), где во время торгов также отчаянно орут цивильно одетые люди, тоже в сущности шлюхи и авантюристы.

Предпремьерный показ «Тюльпанной лихорадки» состоялся в Третьяковской галерее, потом его показали в музее «Гараж». Прокатчики надеялись найти там аудиторию, отличную от обычных посетителей кинотеатра, умеющую оценить красивую картинку фильма, цитирующую великую голландскую живопись золотого для нее XVII века. Понять визуальные шифры. Интерьеры и ракурсы кадров часто напрямую, а иногда косвенно цитируют знаменитые картины. Актеры типажно подобраны и одеты, как их герои. Но это не спасает визуальный ряд фильма от банальности.

Старая живопись, бытовая когда-то, сейчас кажется волшебной, воскрешающей неведомую нам давно ушедшую жизнь. Большие и кабинетные холсты создают иллюзию куда как более сложную, чем сцены, разыгранные живыми актерами. Для любителей искусства красивая современная актриса ни в какое сравнение не идет с волшебной «Девушкой, читающей письмо у открытого окна» Яна Вермеера. Их бы и не сравнивали, но авторы фильма подставились, заставляя выдуманного ими художника написать картину с тем же сюжетом.