На фестивале в городе Лахти эталонным образом представляют симфоническое наследие Яна Сибелиуса

Чтобы услышать Дмитрия Слободенюка, стоит съездить в Финляндию Juha Tanhua

Семнадцать лет назад руководство старейшего в Финляндии симфонического оркестра Лахти решило, что Сибелиуса много не бывает, и взялось за дело. Спроектированному местными студентами-архитекторами концертному залу на 1250 мест акустику «сочинил» известный американец Стивен Джонсон. Разрешение на имя Sibelius Hall и ежегодного фестиваля получили у наследников композитора. Рукописи симфоний и поэм отдали на доработку специалистам: так появились авторские редакции Пятой симфонии, Скрипичного концерта, реконструированные партитуры «Лесной нимфы» и симфонических песен. Сейчас у муниципального оркестра Лахти предостаточно эксклюзива: своего Сибелиуса он возит в Китай, Японию, Южную Корею, угощая им и главные точки Европы, включая «Золотой зал» венского «Музикферайна».

Два года оркестр и фестиваль возглавляет дирижер московского происхождения и финской выучки – Дмитрий Слободенюк (у финнов его имя – Dima). России он знаком лишь по выступлению в Петербургской филармонии, а в мире известен. Амстердам, Чикаго, Берлин, Париж и Лондон знают 42-летнего маэстро не понаслышке, как и Шведская королевская опера (ставил «Огненного ангела»). Второй штатно возглавляемый им коллектив – североиспанская Simfonica de Galicia. Звучавшие под его руководством «Луоннатар» и «Ляммикяйнен» на фестивале Сибелиуса ошеломили. Это была не музыка, а чудо: ноты складывались в шевеления воздуха и какие-то агрегатные состояния. Звук оркестра то вмерзал в неправдоподобные pianissimi, то раздувался и лопался, как огромный пузырь. Казалось, музыку можно трогать – такой осязаемой твердости, сыпучести и ломкости симфоматериала, как в Лахти, нигде в мире производить еще не научены.

Убедиться в этом было легко, слушая на следующий день выступление оркестра Гетеборга с 31-летним Сантту-Матиасом Роували, уроженцем Лахти и учеником того же Лейфа Сегерстама, у которого в хельсинкской Академии музыки учился и Слободенюк. Соединив в диптих неродственные по материалу «Лесную нимфу» и «Сагу», во втором отделении белокурый двойник Густаво Дудамеля дирижировал Пятой симфонией. Бьющий через край темперамент маэстро стал самым запоминающимся в палитре этого – все же традиционалистского – исполнения. Выйдя под имитацию звездного неба на потолке «Лесного вестибюля» в «Сибелиус-холле», хотелось вспоминать симфонические волшебства предыдущего вечера.

Лахти