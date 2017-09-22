Впервые балет покажут уже в этом году

Большой театр назвал дату премьеры балета «Нуреев» А. Гордеев / Ведомости

Премьера балета «Нуреев» в постановке Кирилла Серебренникова состоится в Большом театре 9 и 10 декабря, сообщает ТАСС со ссылкой на генерального директора театра Владимира Урина. «Решение о премьере балета "Нуреев", которая состоится на исторической сцене Большого театра 9 и 10 декабря, принято после встречи с режиссером Кириллом Серебренниковым. Кирилл Серебренников дал согласие театру на выпуск премьеры в обозначенные сроки», — сказал Урин.

Серебренников с 23 августа находится под домашним арестом по подозрению в организации мошенничества, он может быть отпущен 19 октября. Ранее Урин заявил, что дата премьеры балета зависит от решения режиссера. Директор Большого театра просил СКР разрешить ему встретиться с Серебренниковым. «Я получил разрешение от следователя, ведущего дело Кирилла Серебренникова, и встречался с Кириллом Семеновичем, с которым мы обсудили возможность выпуска спектакля "Нуреев". Кирилл Семенович понимает, что идет следствие, он находится под домашним арестом, и в те сроки, которые мы обсуждали по выпуску премьеры "Нуреева", в декабре, его присутствие, вероятнее всего, нереально», — рассказал Урин.

Директор Большого театра пояснил, что Серебренников выполнил большую часть работы по постановке балета. «Театру на сегодняшний день гораздо важнее завершить работу по хореографической части», — отметил Урин. По его словам, в середине ноября в Москву приедет хореограф Юрий Посохов, который проведет репетиции балета «Нуреев» и завершит работу над спектаклем.

«Кирилл Серебренников дал согласие театру на то, что, если до этого времени ситуация с его задержанием не разрешится, спектакль "Нуреев" может быть доведен до премьеры хореографом Юрием Посоховым», — сказал Урин. Он добавил, что в случае необходимости снова будет просить у следователя разрешения встретиться с Серебренниковым для консультации по балету.

Над балетом о выдающемся танцовщике ХХ в. Рудольфе Нурееве вместе с Серебренниковым работали композитор Илья Демуцкий и хореограф Юрий Посохов. Премьера «Нуреева» должна была состояться 11 июля, но за три дня до этого театр объявил о ее отмене. Такого в последние десятилетия не было еще ни разу. Серебренников на просьбу «Ведомостей» прокомментировать ситуацию тогда ответил: «Я не хочу комментировать. Это решение театра. Вот так они решили». По словам Урина, спектакль оказался к показу на публике не готов и театр предпочел отменить премьеру, чем выпускать балет в таком виде.

Кирилл Серебренников в Мосгорсуде