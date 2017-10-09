Большой театр и Метрополитен-опера впервые готовят совместные постановки

А. Гордеев / Ведомости

Большой театр и Метрополитен-опера, никогда не работавшие вместе, впервые намерены осуществить совместную постановку трех опер, которые пройдут на сценах в Москве и Нью-Йорке. Об этом рассказали гендиректор Большого театра Владимир Урин и гендиректор Метрополитен-опера Питер Гэлб на совместной пресс-конференции.

Они намерены поставить три оперы: «Аиду» Джузеппе Верди, «Саломею» Рихарда Штрауса и «Лоэнгрин» Рихарда Вагнера, уточняет ТАСС. Главную женскую партию в них исполнит Анна Нетребко (сопрано).

«Сама по себе идея копродукции – невероятно интересная творческая составляющая. Это и есть самое главное, ради чего мы объединяем свои усилия», – рассказал Урин (цитата по «Интерфаксу»). Он добавил, что проект невероятно сложный, «так как придется согласовать невероятное количество организационных вопросов, касающихся совместимости сцен, расписания, специалистов». По словам Урина, проекты будут воплощены в жизнь через три-четыре года.

Гэлб в свою очередь отметил, что «техническая база Большого недавно обновилась», в театре «работают настоящие профессионалы своего дела, а его мастерские являются одними из лучших в мире».

«В таких копродукциях есть очень много и художественных, и экономических плюсов. Для режиссеров это возможность более серьезно поработать над постановкой, так как она может жить во времени и развиваться. <...> Экономически – очевидно, что обе стороны выигрывают, когда расходы можно поделить», – рассказал Гэлб.

Планируется, что Анна Нетребко исполнит заглавные партии в «Аиде» и «Саломее», а в «Лоэнгрине» – роль Эльзы и выступит как на сцене Большого, так и в Метрополитен-опера. Над «Аидой» будет работать американский режиссер Майкл Майер, уточнил Урин, ставить «Саломею» приглашен немецкий режиссер Клаус Гут, а постановку «Лоэнгрина» возьмет на себя английский режиссер Фелим Макдермотт.

Права на постановки будут бессрочные, а график и количество сезонов будет определяться исходя из текущих обстоятельств, расписания артистов, спроса на спектакли и т. д., добавил гендиректор Большого театра.

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