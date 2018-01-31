Какие абонементы в Московскую филармонию стоит купить в первый день продаж

На выбор меломана – все звезды от Люки Дебарга до Сергея Ролдугина



26-летний пианист Даниил Трифонов, только что получивший премию «Грэмми», выступит в филармоническом сезоне дважды – 17 и 19 декабря 2018 г. Rudi Gigler / Imago / TASS

Какие у вас планы на вечер 9 марта 2019 г.? В Московской филармонии как раз хороший концерт: французский дирижер Марк Минковский проведет исполнение редких вещей Кристофа Виллибальда Глюка и Жана Филиппа Рамо. И хотя до названного события остается еще больше года, есть риск на него не попасть, если не поспешить: продажа абонементов филармонии открывается в четверг 1 февраля, но разлетаются абонементы стремительно, как диезы и бемоли.

Купить абонементы можно в кассах Концертного зала Чайковского, Большого зала консерватории и зала «Филармония-2» в Олимпийской деревне, если приехать к 9 утра. А можно и онлайн, буквально с полуночи: есть сайт meloman.ru. Однако что стоит выбрать?

Филармония предлагает около 250 абонементов на разные вкусы в десяти залах Москвы – в основном классическую музыку, но также и джаз, и народные ансамбли, море концертов для детей и семей. Естественно, мы станем рекомендовать то, о чем писала в последние годы газета «Ведомости» и вообще качественная пресса.

Единая музыкальная Россия Старт продаж абонементов Московской филармонии – часть всероссийской филармонической акции. Одновременно открывают продажи филармонии в еще 17 регионах. Это говорит о многом: все более растущем интересе к классической музыке, повышении уровня жизни и потребности в долгосрочном планировании досуга, формировании единого концертного пространства и развитии концертного менеджмента.

Мы редко обходились без того, чтобы не отрецензировать концерты абонемента «Оперные шедевры». В этом абонементе на сцене Зала Чайковского звучат оперы – и популярные, и раритетные – в концертном исполнении: это территория, свободная от театральной режиссуры. В сезоне 2018/2019 нас ждут «Норма» Беллини с Патрицией Чьофи и Катрин Дейе, «Лукреция Борджиа» Доницетти с Ингой Калной, «Неистовый Роланд» Вивальди с Кристофом Дюмо, Сине Бундгаард и Бенедеттой Маццукато.

Равным образом среди абонементных циклов всегда в топе «Звезды мировой оперы в Москве». Именно этот абонемент в силу сложной логистики пока не готов к продаже. Тем не менее известно, хоть и пока не на сто процентов, что в абонементе планируются тенор Майкл Фабиано, сопрано Надин Сьерра и барочная примадонна Анн Халленберг.

В число филармонических событий входит Большой фестиваль Российского национального оркестра, которым руководит Михаил Плетнев. В сентябре он открывает сезон в Зале Чайковского и поделен на два абонемента, можно смело покупать один из них или оба. Минус в том, что программа пока полностью не объявлена, но что бы ни играли Плетнев и его оркестр, их концерты – эталон качества, а порой случаются и художественные откровения. Цена за каждый абонемент из трех концертов – от 1800 до 7500 руб., и это почти потолок цен – дороже филармония назначает редко.

Разумеется, фестивалем участие Плетнева в филармоническом бизнесе не исчерпывается: он будет играть и на рояле, соло и с оркестром. А если у вас свободен вечер 20 мая 2019 г., то на это число планируется очень серьезное событие – исполнение кантаты Танеева «По прочтении псалма» под управлением Плетнева. Правда, для того чтобы попасть на него, придется купить целый абонемент Московского камерного хора, куда входят три концерта, но и стоит он недорого – от 900 до 3000 руб.

Свои абонементы есть и у других ведущих оркестров Москвы – Госоркестра России под управлением Владимира Юровского, Большого симфонического оркестра, руководимого Владимиром Федосеевым, и даже у оркестра Татарстана под управлением Александра Сладковского, который стал частым гостем в Москве и на полных правах конкурирует со столичными коллективами. Само собой, профильный оркестр Московской филармонии тоже имеет свои абонементы. С ним сыграют, например, победители конкурса Чайковского разных лет – Дмитрий Маслеев и свежий лауреат премии «Грэмми» Даниил Трифонов.

Кто получил Grammy в этом году

Другого свежего лауреата «Грэмми» мы тоже услышим: Патриция Копачинская выступит на фестивале современной музыки «Другое пространство», которым руководит Владимир Юровский. Швейцарская скрипачка молдавского происхождения сыграет скрипичный концерт Фараджа Караева. Всего же фестиваль Юровского включит пять концертов в Зале Чайковского, и это будет хороший повод залатать дыры в наших познаниях об академической музыке XX и XXI вв.

Все же чаще новая музыка звучит в небольших залах филармонии. Например, в Камерном зале худрук филармонии композитор Александр Чайковский намерен лично провести абонемент и представить в нем своих коллег. А пианистка Полина Осетинская вставит современную музыку даже в свой детский абонемент, где будет играть и рассказывать.

Абонемент популярного Дениса Мацуева начнут продавать с аристократическим опозданием – с 16 февраля. Но и без него в программах филармонических циклов много громких имен – от Люки Дебарга до Сергея Ролдугина.

Новое в сезоне 2018/2019 – симфонический абонемент оркестра Большого театра под управлением Тугана Сохиева: ведущий оперный оркестр Москвы собирается продемонстрировать универсализм, исполнив высокий симфонический репертуар, например Рахманинова и Шостаковича. В новинку также абонемент «Иоганн Себастьян Бах. Музыка соборов».

Одним меломанам Московская филармония обещает бессонную ночь за компьютером, другим – веселое утро с легкой давкой у касс, но всем – насыщенный сезон и разнообразие впечатлений.