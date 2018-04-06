Чего не хватает одному из самых дорогих художников современности
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
«Кто-то мне сказал «тебе здорово повезло – ты можешь продавать людям всякое дерьмо и называть это искусством», а в ответ на мое «зачем мне это, почему бы не творить искусство?» – «искусство – волшебство, оно не о том, чтобы дурачить людей». Дэмьен Хёрст вспоминает этот разговор, стоя среди трехметровых абстрактных холстов, покрытых – в технике импасто – густыми, даже рельефными точечными мазками насыщенных кондитерских цветов. Картины расставлены у стеклянных стен просторной мастерской в здании Thames Wharf (Лондон) архитектора Ричарда Роджерса, через которые открывается вид на реку, изгибающуюся между подвесным Хаммерсмитским мостом и арочным мостом Патни. Все это работы из серии Veils («Покровы»), написанной Хёрстом в 2017–2018 гг.
Дружелюбный седеющий Хёрст в испачканной краской куртке и джинсах предлагает стул, хватает пластиковый лист, который должен защитить меня от непросохшей краски, и объясняет: «Все эти работы – вокруг колористики, – какой цвет с каким хорошо смотрится». Публикуя их несколько недель назад в Instagram, он выражался торжественнее: «Они похожи на абстрактные картины знаменитого французского колориста [конца XIX – начала XX в. Пьера] Боннара, я играл с масштабом, полотна большого размера выглядят отлично <...> Лучи солнца на цветах, и к черту все остальное!»
- Доступ ко всем материалам с любых устройств
- Свежий номер в разделе «Газета»
- Возможность комментировать статьи
- Общее избранное на всех устройствах
- Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
- {{gift}}