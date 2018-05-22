Дерипаска проигнорирует Петербургский форум
Другой попавший под санкции бизнесмен – Виктор Вексельберг, наоборот, будет гиперактивен на форуме
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Уже традиционный прием (как правило, он проводился от лица самого Дерипаски) отменен
Е. Кузьмина / Ведомости
Попавший под американские санкции Олег Дерипаска не заявлен в качестве участника панельных дискуссий на Санкт-Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ), который пройдет с 24 по 26 мая. Ни бизнесмена, ни сотрудников его компаний нет и в списках аккредитованных на форум участников по состоянию на 7 мая.
Наконец, ни одна из попавших под санкции компаний Дерипаски не поддерживает проведение сессий в рамках форума, следует из программы ПМЭФ-2018. А ставший уже традиционный прием (как правило, он проводился от лица самого Дерипаски, но в этом году планировался от имени UC Rusal) отменен, рассказывает собеседник, близкий к одному из организаторов приема.
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