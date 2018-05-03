Экс-чиновники минфина США посоветовали Дерипаске не ждать скорой отмены санкций

На это может потребоваться больше года

Олег Дерипаска Сергей Портер / Ведомости

На отмену американских санкций против компаний Олега Дерипаски, в случае если он выполнит все выдвинутые Вашингтоном условия, может потребоваться больше года, считают опрошенные Financial Times бывшие чиновники минфина США.

Столько времени ушло на исключение из черного списка двух панамских газет, ранее принадлежащих попавшему под санкции США бизнесмену Абдуле Вакеду. «Это заняло более года, и это было намного менее сложно [чем с UC Rusal]», – отметил бывший старший советник санкционного подразделения минфина США Адам Смит.

Промышленная группа En+, контролирующая второго крупнейшего в мире производителя алюминия UC Rusal, объявила о готовности Дерипаски снизить долю в группе до менее 50%. В случае отказа Дерипаски от контроля санкции с UC Rusal могут быть сняты, поясняло ранее управление по контролю за иностранными активами (OFAC) минфина США. В то же время представитель ведомства отмечал, что сам по себе этот шаг не является основанием для исключения из санкционного списка.

Министр финансов США Стивен Мнучин подчеркивал, что целью санкций было не разрушение бизнеса UC Rusal, а сам Дерипаска из-за его связей с Кремлем. Минфин США пошел на уступки и продлил до 23 октября срок завершения исполнения контрактов американских компаний и компаний из других юрисдикций с UC Rusal. А срок продажи активов российских компаний из черного списка продлили до 6 июня.

Посыл минфина никогда не был столь прямым, заявил газете Адам Смит. «Он четко дал понять цель – эффективно удалить Дерипаску с международного рынка», – говорит бывший чиновник.

Как только Дерипаска найдет покупателя на свою долю, OFAC начнет его проверку с помощью информации американской разведки, пишет газета. В частности, минфин проследит за тем, чтобы потенциальный покупатель не был фиктивным, рассказал бывший сотрудник санкционного подразделения Джошуа Киршенбаум. Он полагает, что минфин США пока что воздержится от дальнейших сообщений о возможности отмены санкций против En+ и UC Rusal. «Они попытаются сохранить рычаги», – рассуждает Киршенбаум.

Старший научный сотрудник Атлантического совета Брайан О'Тул, ранее работавший руководителем аппарата OFAC, добавил, что процесс исключения компаний Дерипаски из санкционного списка будет проблемным и затянутым. Сам миллиардер и российские власти попытаются добиться того, чтобы продажа доли не проходила в авральном режиме, полагает О'Тул. В то же время чем дольше процесс затянется, тем будет хуже для En+ и UC Rusal, заключает он.

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