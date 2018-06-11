Фильм об Анатолии Собчаке про Владимира Путина

Анатолий Собчак с дочерью Ксенией Кадр из фильма «Дело Собчака»

Прежде чем перейти собственно к рецензии на фильм «Дело Собчака» – дисклеймер: aut bene aut nihil, и не буду добавлять сюда nisi verum. Жанр произведения Веры Кричесвской и Ксении Собчак и определен как документальный, и выглядит как документальный – собрание интервью, да все сплошь участники событий более чем двадцатилетней давности, да все знаменитости! – но все-таки это дань памяти отца, принесенная дочерью.

И вот впечатления от просмотра.

Весьма своевременное кино

Об участии в фильме бывшего помощника Анатолия Собчака, а ныне президента Путина скажу ниже, а здесь хочу указать на дату релиза «Дела Собчака». Лента выходит на широкий экран 12 июня, строго говоря, это главный государственный праздник современной России!

Во-первых, эта дата играет роль в самом фильме: 12 июня 1996 г. должны были состояться не только президентские выборы в России, но и выборы мэра Москвы Юрия Лужкова, и выборы мэра Санкт-Петербурга. Но специальным решением президента Бориса Ельцина выборы в Петербурге были назначены на месяц раньше. (Заодно напомню, что победитель тех выборов работал уже не мэром, а губернатором Санкт-Петербурга – то есть город утратил не только Собчака, но и его должность).

Ну а во-вторых – нельзя не предположить, что начало показа какого бы то ни было фильма в День России в современных российских реалиях если не прямо обусловлено политически, то уж точно согласовано административно. Чиновники из культурных теперь умеют раздвинуть прокат и всунуть в него нечто надлежащее, по их мнению, и, наоборот, изъять ненадлежащее.

Рубашки, щетина и хорошая мебель

Не могу не обратить внимания на парад превосходных мужских рубашек в фильме «Дело Собчака». Речь не идет, понятно, об архивных кадрах, что люди двадцать лет назад понимали в этом! Теперь же за исключением Александра Коржакова, представленного в самом затрапезном виде, и Глеба Павловского – впрочем, уверен, что таково было их решение, не творческого коллектива – остальные оделись официально, и даже формально. Можно возразить, что, к примеру, Виктор Золотов, офицер в нарочно мятой и небелой рубашке, официально одетым считаться не может – и все-таки он застегнут на все пуговицы и общего впечатления не нарушает. А официоз, на мой взгляд, – антоним теплоты и искренности (но не неправды).

Некоторые из говорящих голов не выглядят свежепобритыми, особенно тот же Коржаков. Видимо, трехдневная щетина должна возвращать зрителя к идее искренности. Но, конечно, это не касается главных действующих лиц.

Только одно интервью происходит в интерьере и с участием интервьюера – Ксения Собчак говорит с матерью, Людмилой Нарусовой. В сравнении с прочими интервью, взятыми на черном фоне, вовсе без интерьерных деталей, что дополнительно убеждает в официозности происходящего, этот разговор пышет человеческим теплом и полон светлой скорби. Автор Ксения сидит то у ног матери, то на одном диване с нею, а то за одним столом; одеты обе вовсе не для выхода в свет. Окружает их хорошая старинная мебель, может, даже антикварная, но не музейная, а обжитая; матовое дерево и мягкий свет добавляют теплоты и искренности разговору. И Людмила Нарусова, в отличие от прочих персонажей фильма, не только факты перечисляет, но и переживает о совершенных ошибках, грустит о невосполнимой и непережитой утрате.

Главный герой

Валентин Юмашев, когда вспоминает историю с перемещением больного Анатолия Собчака из Петербурга, где ему грозит уголовная ответственность, в Париж, называет Путина Владимиром Владимировичем. В подавляющем большинстве случаев так же отзываются о нынешнем президенте и остальные спикеры. Сам Путин, когда вспоминает ту же историю, называет тогдашнего начальника по фамилии, Юмашев, и даже на миг задумывается, как бы вспоминая ее.

Несмотря на обилие разнообразной и интереснейшей фактуры, часть из которой мне не была известна, а часть прочно забылась, именно эта самая история с вызволением Анатолия Собчака из России, с вполне шпионским визитом Людмилы Нарусовой в магазин «Труссарди», с настоящим поступком замруководителя администрации президента Владимира Путина (могли и уволить его! Юмашев прямо так и сказал!) – показалась мне кульминацией документального фильма под названием «Дело Собчака».

По завершении показа автор идеи фильма Ксения Собчак особо предупредила, что не имела в виду сделать путиноцентрическую картину, что она – о времени. Но тут же получила вопрос и еще вопрос о «Владимире Владимировиче» и встрече с ним, да и развивать стала тему, что президент учел ошибки ее отца и не стал их совершать: например, Собчак проиграл публичные дебаты – Путин в дебатах не участвует. С особым чувством Ксения Собчак указала, что Путин впервые в ее фильме прямо называет Владимира Яковлева, заместителя и победителя Анатолия Собчака, – предателем. (Справедливости ради надо сказать, что на прощальной пресс-конференции мэр Санкт-Петербурга Анатолий Собчак счел действия губернатора Санкт-Петербурга Владимира Яковлева «ударом в спину», а первый зам Собчака Владимир Путин просто назвал его «иудушкой»).

И, предупреждая вопросы, Ксения Собчак сообщила, что спрашивала Путина, почему же предатель потом работал в его правительстве, и привела не слишком внятный ответ президента, что-де то было не его решение.

Интервью Путина в фильме, сообщила Ксения Собчак, всего шесть минут из часа двадцати записанного. Но фильм, как мне показалось, пропитан личностью нынешнего президента, много его архивной съемки, много упоминаний его в других интервью.

Дата релиза, вернемся на шаг назад, – 12 июня, день России, с некоторой натяжкой можно сказать – день Бориса Ельцина, поскольку именно его победа на выборах в этот день зафиксирована праздником. Президент Путин, нынешний, во всей силе своих нынешних полномочий, как бы имплантирован в этот день этим фильмом.

Борис Ельцин и темная сила

На всякий случай напомню, что это – рецензия, впечатления о фильме.

Потому что перехожу к недоказуемым утверждениям. Фильм, по-моему, скроен так, чтобы оставить сомнение и даже серьезное сомнение в правильности пути, по которому пошла Россия с Борисом Ельциным во главе после 1996 г. Разумеется, до того момента, как ее не принял из ельцинских рук Путин.

Дело не в самом Борисе Николаевиче (справедливости ради: и этого президента России все зовут по имени-отчеству), а в его окружении, которое, как я понял из фильма, развело первого президента и его бывшего соратника по Межрегиональной депутатской группе, Анатолия Собчака.

Но даже когда окружение сменилось, когда вокруг нездорового президента сплотились бывшие соратники Собчака по мэрии; даже когда – против собственных принципов и единственный раз – Борис Ельцин позвонил Юрию Скуратову, генеральному прокурору, и попросил не бить лежачего, то есть кардиологического больного Собчака – даже тогда темная сила не отступила!

(И только Владимир Путин… см. выше.)

Теперь совсем спорное утверждение: правильный путь России, но только неверными, наивными шагами, намечал Анатолий Собчак, а Владимир Путин – его преемник на этом пути. Только уверенный и разумный.

Бандитский Петербург

Об нем в фильме ничего нет. Режиссер Вера Кричевская по окончании показа специально обратила внимание, что от этой линии создательницам «Дела Собчака» пришлось отказаться: фактура не собралась. Ксения Собчак посетовала, что бесплодно писала в тюрьму, чтобы вызвать на интервью Владимира Кумарина, тогдашнего криминального владельца Петербурга.

Нет – так нет. Да и в концепцию фильма, которая мне лично увиделась, эта линия не вписалась бы.

Как Собчак прошла путь от телезвезды до политика