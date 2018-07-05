Что покажут на фестивале европейского кино Voices

«Холодная война» Павла Павликовского, получившего каннский приз за режиссуру, – один из очевидных хитов Voices

Вологодский фестиваль европейского кино Voices всегда поражал своей цельностью: фильмы всякий раз были подобраны так, чтобы рассказывать какую-то большую историю. Иногда это была история о чуде, иногда – о ярости или любви. В этом году Voices возвращается после перерыва (в 2017 г. фестиваль не проводился), чтобы рассказать историю о границах.

Фестиваль продлится всего четыре дня и, как и раньше, не будет делать скидок на «подготовленного» и «неподготовленного» зрителя. Здесь всегда показывают несколько безусловных зрительских хитов – и несколько медленных синефильских шедевров. В последнее время эти крайности сходятся, зрители становятся синефилами, а синефилы покупают попкорн. Из таких «пограничных» фильмов на фестивале покажут «Холодную войну» польского режиссера Павла Павликовского, получившего приз за режиссуру на Каннском фестивале, и «Войну Анны» Алексея Федорченко, председателя жюри нынешнего Voices.

В этом году главный фокус фестиваля – на Балканах: Voices покажет фильмы из стран бывшей Югославии. В программе «Балканский фокус» классический «Андерграунд» Кустурицы станет своеобразным прологом к недавней поствоенной психодраме «Мужчины не плачут» Алена Дрлевича, а эпилогом к ней окажется хорватский фарс «Министерство любви» Паво Маринковича – о том, как чиновники поехали инспектировать военных вдов: вдовы ведь наверняка уже с кем-то спят и им можно не платить пенсию по утрате кормильца.

Возвращение «В прошлом году, к нашему большому сожалению, нам не удалось провести фестиваль как обычно, в июле, хотя все нас ждали. У нас были проблемы с финансированием, и мы решили, что, может быть, можно попробовать перенести Voices в какой-то другой город. Но потом мы поняли, что это уже не будет тот Voices, к которому все привыкли. И поэтому в этом году, когда от Вологодской области поступило предложение возобновить фестиваль, мы откликнулись с радостью. Наверное, это не будет такой же фестиваль, как это было в первый, второй и даже третий выпуск, потому что средства, конечно, несравнимо меньше, но мы все равно счастливы, что возвращаемся». Коринна Даниелу

В самом конкурсе – шесть фильмов, в том числе российская лента «Ваш репетитор» Антона Коломейца, участвовавшая в «Кинотавре», история любви шестнадцатилетнего ученика к сорокапятилетней учительнице и к многовековой французской литературе.

В попытке поймать общую тему фестиваля, срифмовать разные фильмы и направления была в первую очередь заслуга одного из создателей Voices, программного директора фестиваля Игоря Гуськова, умершего в прошлом году. Организаторы решили провести сеанс памяти Игоря Гуськова и показать «Тесноту» Кантемира Балагова – фильм, который появился в программе Каннского кинофестиваля именно благодаря Игорю Гуськову. Это кино о насилии и личном пространстве, о том, что внутренняя война не кончается никогда, но больше того – она не кончается нигде. Фильм о том, насколько тесны границы идентичности.

Фестиваль Voices пройдет в Вологде с 5 по 8 июля

5 значимых фильмов фестиваля Voices-2018: выбор «Ведомостей»

«Рассвет». Режиссер Гентиан Кочи. Албания. Конкурс

Мрачнейшее, медленное кино о выживании – во всех смыслах. Лету, мать-одиночку с грудным ребенком, выгнали и из больницы, где она работала медсестрой, и из квартиры, за которую ей нечем платить. Теперь она работает круглосуточной сиделкой у Софи, очень немолодой и очень больной дамы. Старуха постепенно угасает. И Лета, и Софи почти уже не живут: Лета цепляется за жизнь, Софи от жизни устала. Дебют Гентиана Кочи – пессимистический реализм, в котором жизнь квартиры (потолок протекает, плесень идет по стенам) метафорически связана с жизнью героини. Признать этот фильм эмоциональным шантажом не дает игра Орнелы Капетани: ее Лета смотрит на мир с неподдельным недоверием и ясно дает понять, что эмоции надо выключить, убить, замуровать.

«Дом». Режиссер Фин Трох. Бельгия. Конкурс

По правилам в конкурсе участвуют только первые или вторые фильмы молодых режиссеров. «Дом» – четвертый фильм бельгийки Фин Трох, но для нее сделали исключение. Драма о подростках и их то бессмысленном, то беспощадном бунте против родителей уже получила приз за режиссуру престижной секции «Горизонты» Венецианского кинофестиваля. По духу это больше всего похоже на Гаса Ван Сента на послеобеденном отдыхе: медленные подростковые шевеления, снятые в желтоватой гамме, к финалу предсказуемо окропляются красненьким. Точно дозированное телефонное видео то и дело превращает мир в вертикаль, любопытствующая камера фиксирует быт подростков. Кто-то только что из тюрьмы, кто-то живет как в тюрьме. Все маются. Взрослые – назойливые, глупые, требовательные, неуверенные в себе, безумные – кажутся адом.

«Чарльстон». Режиссер Андрей Крецулеску. Румыния. Программа «Балканский фокус»

Комедия, которая начинается со смерти главной героини, Иоаны. Через две недели к вдовцу – седеющему пьющему мачо приходит субтильный очкарик и говорит, что он был любовником Иоаны. Дальше – смешная, стыдная и невозможная попытка мужской дружбы со всеми киноштампами: драками, абсурдным семейным ужином, поездкой к морю. Милейшее кино, которое в какой-то момент кажется воображаемым другом «Бойцовского клуба», оказывается просто меланхолическим фильмом о разных людях. Один – писатель, другой – алкоголик, один работает в книжном, другой водится с мафией. Что в них нашла Иоана? Они тоже не знают.

«Поророка». Режиссер Константин Попеску. Румыния. Программа «Балканский фокус»

Дальний родственник «Нелюбви» Звягинцева и «Авроры» Кристи Пую, по-румынски подробный и серый фильм о самобичевании, вине и невозможности ее избыть. Герой, отец семейства, однажды идет с двумя своими детьми в парк. В идиллической картинке детских игр столько саспенса, что становится очевидно: сейчас все будет плохо. И действительно, пропадает пятилетняя дочь героя, а дальше режиссер Константин Попеску (один из авторов альманаха «Сказки золотого века») показывает, как растет и не находит выхода чувство вины, стыда и несправедливости. Поророка – это самая большая приливная волна в мире, так что финал фильма предсказуем: когда-нибудь эта волна должна не просто разбиться о берег, но сокрушить его.

«Изображая жертву». Режиссер Кирилл Серебренников. Программа «Наше новое кино»

Один из лучших карнавалов Серебренникова, одна из самых смешных российских комедий, одна из лучших экранизаций «Гамлета» в раздолбайских милицейских декорациях. Начинается фильм с программного заявления, где именно находится русское кино. С 2006 г., когда был снят этот фильм, русское кино медленно оттуда вылезало, да так полностью и не вылезло. Прекрасно, что фестиваль Voices показывает этот фильм на большом экране, еще лучше – что «Изображая жертву» идет под рубрикой «Наше новое кино», потому что это все еще бесстыдно новое кино – свежее, карнавальное, ясное. В общем, свободу Кириллу Серебренникову!