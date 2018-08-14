Умер Эдуард Успенский

В Москве на 81-м году жизни скончался писатель Эдуард Успенский Бурлак Максим / PhotoXPress

На 81-м году жизни после продолжительной болезни скончался писатель Эдуард Успенский. Об этом ТАСС сообщила его дочь Ирина.

«К сожалению, Эдуард Николаевич скончался. Увы», - сказала она.

Ранее ТАСС сообщал, что у писателя обнаружили злокачественное новообразование. По данным газеты «Московский комсомолец», 9 августа писатель потерял сознание, находясь у себя дома в частном коттедже на территории Новой Москвы. Супруга Успенского вызвала скорую помощь. Врачи привели писателя в чувство. Однако после потери сознания он был слаб, сообщало издание.

Эдуард Успенский родился 22 декабря 1937 г. Окончил Московский авиационный институт (МАИ). Будучи инженером по профессии, он писал рассказы для детей, стихи, создавал сценарии для мультфильмов. Его перу принадлежат такие произведения, как «Крокодил Гена и его друзья», «Вниз по волшебной реке», «Колобок идет по следу», «Следствие ведут Колобки». Первой вышедшей в тираж книгой Успенского было произведение «Дядя Федор, пес и кот». Она была издана в 1974 г. Позже по книге сняли три популярных мультфильма: «Трое из Простоквашино», «Каникулы в Простоквашино» и «Зима в Простоквашино». Всего по сценариям и произведениям писателя сняты более 60 мультфильмов. Наиболее известными также стали «Антошка» (1969 г.), «Рыжий, рыжий, конопатый» (1971 г.), «Дядюшка Ау» (1979 г.), «Ивашка из Дворца пионеров» (1981 г.), « Пластилиновая ворона» (1981 г.), «Три типа и скрипач» (1993 г.).

Успенский был одним из создателей передач для детей «Спокойной ночи, малыши!», «АБВГДейка», «Радионяня», телепрограммы об авторской песне «В нашу гавань заходили корабли». В 2010 г. Успенского наградили премией имени Корнея Чуковского в номинации «За выдающиеся творческие достижения в отечественной детской литературе».

Памяти Эдуарда Успенского