В чем секрет успеха выставки «Пикассо & Хохлова»

Статья опубликована в № 4732 от 15.01.2019 под заголовком: Что он в ней нашел

«Большая обнаженная в красном кресле» (1929) была передана в фонд Музея Пикассо наследниками художника в качестве налога на наследство Андрей Гордеев / Ведомости

Всеобщие восторги по поводу «Пикассо & Хохловой», не прекращавшиеся с момента открытия, потихоньку улеглись. Высказаны – и развеяны – сомнения в возможности такого гендерного подхода к демонстрации искусства и уместности рассказа о художнике через историю любви. Этот упрек, впрочем, опоздал – еще в 2011 г. в Галерее Гагосяна в Нью-Йорке с огромным успехом прошла выставка Picasso and Marie-Thérèse: L’amour fou («Пикассо и Мария-Тереза: безумная любовь»), посвященная Мари-Терез Вальтер, в которую художник влюбился в 1927 г. (ей было 17, ему 46) и из-за которой окончательно распался в 1935-м его брак с Хохловой – Мари-Терез была на сносях, Ольга взяла сына Поля и ушла.

Сундук мадам Пикассо

Можно вспомнить, что портреты муз Пикассо – едва ли не самые главные лоты на всех его аукционных продажах последних десятилетий, но портреты Фернанды Оливье, Мари-Терез Вальтер, Франсуазы Жило и, конечно, Доры Маар стоили на них в разы дороже портретов Ольги Хохловой. Стоило устроить выставку, чтобы заострить внимание и на ее персоне – неизученной, награжденной изначально дурной репутацией: ревнивица, сумасшедшая, преследовавшая мужа до последних своих дней. Но репутация построена на словах самого Пикассо, а в его объективности трудно не усомниться.

Первую выставку о Хохловой – она называлась «Ольга Пикассо» – затеял в 2017 г. парижский Музей Пикассо. Но московский проект объемней: к французским экспонатам добавлена ответная, русская часть – письма и открытки, которые Хохлова писала родным, бедствовавшим в большевистской России, и получала от них. Детальное их изучение создает другой фон, который впечатляет даже больше, чем высокие имена, причастные к проекту. Сокуратором его вместе со старшим научным сотрудником Пушкинского музея Алексеем Петуховым стал Жоаким Писсарро, директор галерей Хантер-колледжа и правнук Камиля Писсарро. На вернисаже он присутствовал вместе с Бернаром Руисом-Пикассо, внуком, соответственно, Пабло Пикассо и Ольги Хохловой, а выставка наполовину собрана из вещей, предоставленных созданным Бернаром фондом FABA (Мадрид).

Как раз этих вещей в Москве до сих пор никто не видел. А всего здесь более 200 экспонатов. Помимо предметов искусства – письма, открытки, бесконечные фотографии. Все, что вместе с балетными туфлями, распятием и библией на русском языке обнаружилось в дорожном кофре Хохловой, который она всю жизнь таскала с собой. Он был при ней и в момент ее смерти от рака в больнице в Каннах в 1955 г. Массивный кожаный сундук с укрепленными медью углами и буквами на крышке O. P. простоял закрытым лет 20, и только в 1980-х спрятанный в чемодане архив стали разбирать и систематизировать. Теперь все это выставлено вперемежку с работами Пикассо – и теми, что попали в Музей Пикассо, и теми, что остались в семье и не были востребованы Пикассо после расставания. Они, собственно, и не могли быть востребованы – помимо церковного брака (они венчались в русской церкви Александра Невского в Париже) был заключен светский, с брачным договором, по которому все имущество, включая картины, при расставании делилось пополам. Это дополнительно осложняло развод, которого потому и не было – и Ольга так и оставалась мадам Пикассо.

Разная Ольга

Мы видим то, что было создано в «эпоху Ольги», которую отсчитываем с 1917 г. – момента знакомства героев и периода активных ухаживаний в Риме во время репетиций скандально известной постановки балета Эрика Сати «Парад». Пикассо был художником, Хохлова – артисткой кордебалета дягилевской труппы. Она не была выдающейся балериной, но прелести ее хватило, чтобы впечатлить художника, уже пережившего несколько продолжительных влюбленностей и готового остепениться. Тем более что Ольге – девушке из Нежина, получившей приличное воспитание, – хватило ума оставаться недотрогой. А Дягилев предупреждал, что она русская, на таких надо жениться. Русская – это была привлекательная экзотика. Из Рима труппа переехала в Испанию, где Пикассо познакомил невесту с матерью – и та отговаривала Ольгу от брака. Но на гастроли в Южную Америку Хохлова уже не поехала.

Ольга просила Пикассо делать ее на портретах похожей и, возможно, спровоцировала его неоклассический период. Ранний «Портрет Ольги в испанской мантилье» из Музея Пикассо, пусть и реалистичный, не делает эту девушку с поджатыми губками и тяжеловатым подбородком не то что прекрасной, но, судя по фотографиям, просто равной самой себе.

Первые портреты Ольги преподносят нам совсем неожиданного Пикассо. Устав от их невыносимой сладости, глаз отдыхает, заметив на других полотнах первые приметы возвращения художника к кубизму. И мощный черно-белый «Портрет с меховым воротником» 1923 г., написанный на холсте поверх небрежно замазанного первого изображения, с легкими «неправильностями», оживляющими фигуру, кажется куда убедительнее, чем досконально выписанный «Портрет Ольги Хохловой с веером, сидящей в кресле» 1918 г.

Странное дело – черно-белые холсты и сумасшедшая графика здесь впечатляют больше полноценной цветной живописи. Нарисованные единым движением по фотографии «Семь танцовщиц с Ольгой Хохловой на первом плане» (1919) – вот что остается в памяти. Как и сделанный тогда же большой лист с изображением салона, обустроенного Хохловой на улице Ла Боэси, и ее с гостями – Жаном Кокто, Эриком Сати и Клайвом Беллом. Запоминаются и злые поздние портреты, на которых изломанное тело «Большой обнаженной в красном кресле» (1929) по настроению очень отличается от разорванного вроде бы таким же образом тела «Акробата» (1930). В последнем случае – восхищение, в первом – раздражение, которое Пикассо и не думал скрывать. Так же как не думают скрывать ничего в этой истории авторы выставки. Выставленное рядом с материальными свидетельствами жизни героев искусство создает картину той степени достоверности, к которой приближается разве что документальное кино.

До 3 февраля