«Капитан Марвел» разогреет публику перед финальной частью «Мстителей»

Статья опубликована в № 4769 от 07.03.2019 под заголовком: Вселенная – это женщина

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эрол Денверс (Бри Ларсон) в 1989 г. , за шесть лет до превращения в Капитана Марвел Кинопоиск

Формально «Капитан Марвел» (Captain Marvel) представляет самого могущественного супергероя одноименной киновселенной, но по сути призван разогреть публику перед финальной частью «Мстителей»

Логичный маркетинговый ход – ввести в игру нового персонажа в перерыве между двумя последними сериями, в качестве разминки перед решающей дракой. Эпическая «Война бесконечности», в которой встретились как минимум два десятка супергероев Marvel, прервалась в самый шокирующий момент. По щелчку пальцев суперзлодея Таноса (Джош Бролин) была уничтожена половина живых существ во Вселенной. Но перед тем, как исчезнуть, директор Фьюри (Сэмюэл Л. Джексон) успел отправить сообщение, и теперь мы знаем кому.