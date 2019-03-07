Стиль жизни / Досуг
Статья опубликована в № 4769 от 07.03.2019 под заголовком: Вселенная – это женщина

«Капитан Марвел» разогреет публику перед финальной частью «Мстителей»

А заодно представит самого могучего супергероя киновселенной Marvel

Формально «Капитан Марвел» (Captain Marvel) представляет самого могущественного супергероя одноименной киновселенной, но по сути призван разогреть публику перед финальной частью «Мстителей»

Логичный маркетинговый ход – ввести в игру нового персонажа в перерыве между двумя последними сериями, в качестве разминки перед решающей дракой. Эпическая «Война бесконечности», в которой встретились как минимум два десятка супергероев Marvel, прервалась в самый шокирующий момент. По щелчку пальцев суперзлодея Таноса (Джош Бролин) была уничтожена половина живых существ во Вселенной. Но перед тем, как исчезнуть, директор Фьюри (Сэмюэл Л. Джексон) успел отправить сообщение, и теперь мы знаем кому.

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