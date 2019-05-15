Как прозвучали в Германии русские классики и современники
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В последний раз режиссер Дмитрий Черняков и дирижер Теодор Курентзис работали вместе в 2010-м – в Москве, в Большом театре, над моцартовским «Дон Жуаном». Девять лет спустя они встретились в Германии, вступив в заочный диалог двумя премьерами, представленными с интервалом в несколько дней в Берлине и Кельне. Сначала Дмитрий Черняков выпустил новую постановку «Обручения в монастыре» Сергея Прокофьева, в шестой раз поднявшись на сцену Staatsoper. Затем вернувшийся из европейского тура с оркестром Пермской оперы Теодор Курентзис встал за пульт другого своего коллектива – оркестра SWR, сыграв программу, в которой музыка Сергея Рахманинова монтировалась с сочинениями современных российских авторов Дмитрия Курляндского и Сергея Невского. На первый взгляд никак не связанные друг с другом, немецкие премьеры Чернякова и Курентзиса оказались объединены единым сверхсюжетом: они не просто устраняют барьеры между старым и новым искусством, но настаивают на том, что сегодня радикальный жест является обязательным условием для реализации художественной традиции.
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