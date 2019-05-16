Первый бар-бутик Breitling открылся в Цюрихе

Бар-бутик Breitling в Цюрихе стал первым, но скоро они будут открываться по всему миру

В Цюрихе открылся первый бутик Breitling, дополненный баром и бистро. Он расположен в крупнейшем швейцарском универмаге премиум-класса Jelmoli на главной торговой улице Банхофштрассе. Позднее компания будет открывать подобные бары-бутики в других ключевых для себя городах мира.

Меню кафе разработано гастрономической службой Jelmoli, оно состоит из легких закусок и блюд. Меню дополнено винной картой, фирменными коктейлями Breitling, названными в честь часов марки – Chronomat Punch, Navitimer Paloma и Superocean Refresher. В баре будут представлены особые сорта кофе, включая «домашний микс» Breitling – смесь арабики, которую обжаривает компания Carasso в Женеве. Предложение будет расширяться и меняться, чтобы соответствовать запросам покупателей, рассказал на открытии бутика генеральный директор Jelmoli Франко Савастано.

Кафе и бутик Breitling в Jelmoli in Zurich оформлены в стилистике лофта – интерьер темного цвета, кирпичные стены, мебель из дерева. Концепцию лофт-бутиков в Breitling стали реализовывать около года назад. Клиенты приняли ее с восторгом, утверждают в компании: новое оформление позволяет создать непринужденную современную атмосферу. Появление кафе позволит усилить связь бренда с покупателями, уверен генеральный директор Breitling Жорж Керн. «Мы хотели открыть наш первый бистро-бар в Швейцарии, и Jelmoli в Цюрихе – идеальное место, чтобы представить новую концепцию, свободную от барьеров и приглашающую людей войти», – поясняет Керн.

В Москве кафе, аналогичное Цюриху, тоже хотят открыть, но это не вопрос ближайшего времени, рассказали «Ведомостям» в российском представительстве компании. Сейчас запланировано обновление магазинов и других точек продаж в соответствии с новым стилем компании. Барная зона может появиться, но каким образом все будет реализовано – именно в пространстве бутика на Петровке или вне его, например, как совместный проект с партнером-ресторатором, пока не решено.