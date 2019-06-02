Как Theatertreffen стал ключевым театральным фестивалем Европы

В «Интернате», за который режиссер Эрсан Мондтаг получил приз телеканала 3Sat, действует тело коллектива, воспитанное в месте «коллективного садизма» – интернате. Актеры в телесных костюмах выглядят как нарисованные BIRGIT HUPFELD / sandra then

Мало кто теперь помнит, что фестивалем Theatertreffen в первые годы руководил американец русского происхождения, композитор Николас Набоков – кузен Набокова-писателя. Структуру фестиваля – «театральные встречи» (буквальный перевод названия) вокруг и по поводу 10 выдающихся (bemerkenswert) инсценировок, отобранных из всей произведенной за год в немецкоязычных странах театральной продукции, – заложили именно при нем. В 1963–1964 гг. такие «встречи» Западному Берлину, со всех сторон окруженному ГДР, были нужны позарез. Фестиваль называли Schaufenster des Westens – «витриной Запада», но всерьез с этим идеологическим козырем холодной войны, кажется, никогда не идентифицировали. Демонстрируя свой театральный «достаток» (в юбилейном 2013-м подсчитали: на «встречи» за все годы приезжали Петер Цадек – 21 раз, Петер Штайн – 17, Кристоф Марталер – 14, Люк Бонди – 13), фестиваль при этом отчаянно тосковал по оставшемуся за стеной восточному «брату» – спектакли из ГДР приглашались, но довольно долго, вплоть до конца 1980-х, приехать в Западный Берлин не могли.

Когда стену снесли, фестиваль обрел желаемую цельность, но прежнее значение как будто потерял. Не застрять в амплуа чисто берлинского аттракциона, изживающего травму немецкого разделения/единения, было непросто. Но Theatertreffen двигался, демонстрируя высокую приспособляемость к складывающимся обстоятельствам и не менее высокую сопротивляемость им же. Холодная война научила? Стена? Не важно. Theatertreffen при любых раскладах оставался фестивалем не восточного или западного, не европейского или мирового, а прежде всего современного театра. Современность – вот что важно было поймать, зафиксировать. А если не приживется – отпустить и искать дальше. Расставания стали традиционной частью «встреч». Все происходило параллельно. Прощание с символом 1990-х – режиссерским театром Франка Касторфа – и чествование актерских комедий Херберта Фрича (семь приглашений на Theatertreffen). Внимание к постмиграционному театру и приглашение новых ньюсмейкеров из постгуманитарного и постинтернет-театра. С последними – Сюзанне Кеннеди, Вегардом Винге, Эрсаном Мондтагом, Кеем Вогезе – фестиваль шагнул в дигитальный XXI век, нащупав вместе с грандиозными перспективами и грандиозную опасность.

Экспертов – периодически обновляемую команду критиков, в течение года выбирающих 10 выдающихся проектов из 300–450, – ругают каждый год за то, что выбрали не то и не тех, но они знают свое дело. Если взглянуть на афишу 2019-го, кажется, что снова все поменялось. Что, обозначив крайности, театр ищет золотую середину и создает оказавшееся под угрозой исчезновения «актерское тело» как новое универсальное. В «Бесконечной истории» его воплощение – Урсина Ларди, андроидоподобное существо неопределенного пола. В проекте Ульриха Раше «Толстая тетрадь» – коллективное тело 16-голового мужского хора, находящегося в постоянном движении. Восемь пар актеров, представляющих на сцене братьев-близнецов из романа Аготы Кристоф, должны шагать без устали, чтобы не свалиться с двух вращающихся по часовой и против часовой стрелки плоскостей. В «Оратории» знаменитой группы She She Pop хором разговаривают уже не только актеры, но и зрители, которым предлагают произносить те или иные тексты в зависимости от того, с какой социальной группой – «пенсионеры», «матери-одиночки», «не способные себя обеспечить молодые мужчины» – они себя идентифицируют. Даже хипстерский театр австралийца Саймона Стоуна, мастерски переводящий классику – Ибсена, Чехова, Стриндберга – на язык и в формат сериалов и реалити-шоу, заигрывает с идеей этого нового, претворяющего индивидуальное «я» в коллективное «мы» актерского тела. Со Стоуном только что познакомилась и московская публика, которой регулярно привозят звезд, открытых европейскими фестивалями. В Москве играли спектакль «Джон Габриэль Боркман», участвовавший в программе Theatertreffen в 2016 г. А в Берлине – новенький «Отель Стриндберг». В этой работе Стоуна как элементы тотальной инсталляции важны не только персонажи Стриндберга, распиханные по комнатам многоэтажного отеля, но и подглядывающие за ними через стеклянные окна зрители. Чем не симбиоз?

Начиная с 2020-го Theatertreffen на два года вводит квоту – авторов пяти из десяти спектаклей эксперты должны найти среди режиссеров-женщин. Интересно будет увидеть, как это изменит картину театрального мира.

Берлин