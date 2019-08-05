Статья опубликована в № 4870 от 06.08.2019 под заголовком: География свободы
Что показали на Авиньонском театральном фестивале
Одним из главных героев программы стал Кирилл Серебренников
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Откройте статью для друзей!
Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Откройте статью для друзей!
Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке
Outside Кирилла Серебренникова, ставший событием Авиньона, не будет показан в России
Festival d’Avignon
Пятый год подряд директор Оливье Пи апеллирует к актуальным темам и региональному разнообразию на сцене. Истории из жизни трансгендеров, замешенные с проблемами Африки и арабского мира, на этот раз сменились на диссидентские хроники и откровения опальных художников. Спектакль Серебренникова идеально вписался в этот контекст.
Воображаемая встреча
Полная версия доступна только подписчикам
С подпиской вы сможете:
- Получить доступ к закрытым статьям на всех устройствах
- Читать «Ведомости» без рекламы в мобильном приложении и без партнерских рекомендательных блоков на сайте
Подарки для годовых подписчиков
- {{gift}}