Что показали на Авиньонском театральном фестивале

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Outside Кирилла Серебренникова, ставший событием Авиньона, не будет показан в России Festival d’Avignon

Пятый год подряд директор Оливье Пи апеллирует к актуальным темам и региональному разнообразию на сцене. Истории из жизни трансгендеров, замешенные с проблемами Африки и арабского мира, на этот раз сменились на диссидентские хроники и откровения опальных художников. Спектакль Серебренникова идеально вписался в этот контекст.

Воображаемая встреча