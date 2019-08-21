Статья опубликована в № 4881 от 21.08.2019 под заголовком: Работа шахтера над собой
На фестивале «Короче» ищут будущих звезд режиссуры
В Калининграде прошел фестиваль короткометражного кино, традиционно привлекающий внимание продюсеров
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Фильм Антона Мамыкина «Белым по черному» о просветленном шахтере был фаворитом фестивальнойпублики, но не получил главный приз – возможно, из-за рискованнойполитическойшутки
«Короче»
«Короче» ежегодно собирает полные залы не только местных зрителей, но и московских продюсеров, приезжающих сюда поохотиться за головами. Седьмой фестиваль уместил в двухдневный конкурс почти 40 коротких фильмов. Мы выбрали из них шесть.
Короткий фильм о сексе
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