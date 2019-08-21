Стиль жизни / Культура
Статья опубликована в № 4881 от 21.08.2019 под заголовком: Работа шахтера над собой

На фестивале «Короче» ищут будущих звезд режиссуры

В Калининграде прошел фестиваль короткометражного кино, традиционно привлекающий внимание продюсеров

«Короче» ежегодно собирает полные залы не только местных зрителей, но и московских продюсеров, приезжающих сюда поохотиться за головами. Седьмой фестиваль уместил в двухдневный конкурс почти 40 коротких фильмов. Мы выбрали из них шесть.

Короткий фильм о сексе

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