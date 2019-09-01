В прокат вышла правдивая история машины времени
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DeLorean DMC-12 – один из самых известных автомобилей в истории кино: это на ней Док и Марти путешествовали «назад в будущее» в трилогии Роберта Земекиса. Сначала в сценарии в качестве машины времени использовался холодильник, но Земекис испугался, что после выхода фильма дети будут залезать в холодильники и запираться в них с печальными последствиями; кроме того, он решил, что машина времени должна двигаться. И выбрал автомобиль, обладавший самым нездешним дизайном, чем-то напоминавший космический корабль.
И это не был product placement. Когда фильм начали снимать, DeLorean DMC-12 уже не нуждался ни в какой рекламе, потому что был снят с производства, а выпускавшая его компания обанкротилась. Есть высшая ирония в том, что фантастический автомобиль мечты, который придумал Джон Делореан, смог обрести бессмертие именно в мечте, в иллюзорном мире кино.
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