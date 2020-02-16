Как гопники Гая Ричи стали «Джентльменами»

Давно мы, однако, такого не видели. Уже к середине нулевых фанаты Ричи поостыли, а сам он как будто поскучнел, и в «Револьвере», например, даже Джейсон Стэтем (чья карьера началась в фильме «Карты, деньги, два ствола») был занят мрачной рефлексией, а не веселым мордобоем. Потом Ричи заметно взбодрился, сняв, во-первых, две лихие серии «Шерлока Холмса», в которых Конан Дойль был лишь предлогом для восхитительного балагана с участием Роберта Дауни-младшего и Джуда Лоу. А во-вторых, очень неглупых «Агентов А.Н.К.Л.», в которых, напротив, балаган со шпионами из сериала времен холодной войны был предлогом для изящных упражнений со стилем 1960-х. Но романтика лондонской подворотни, блатная эстетика ранних хитов, казалось, ушли навсегда. И вот «Джентльмены», 2020-й, и критики, вернув на место выпавшую челюсть, выползают из зала с вопросом: а что, так можно было?