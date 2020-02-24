Почему в Большом развалился «Садко»
Долгожданное возвращение Дмитрия Чернякова в Большой театр не обернулось удачей: «Садко» Римского-Корсакова развалился на составные части. Тем временем опера Александра Белоусова «Книга Серафима» в Электротеатре «Станиславский» донесла до нас целостного Достоевского.
Тематический парк
В прежние годы Черняков успешно поставил на Новой сцене Большого театра «Похождения повесы» Стравинского (2003) и «Евгения Онегина» Чайковского (2006). Но на Исторической сцене Чернякову везет меньше: возможно, виной тому добровольно взятая на себя режиссером миссия вести диалог с традициями этих подмостков. Черняков поставил в 2011 г. концерт-открытие Исторической сцены после реставрации, который начинался хором Глинки «Славься», исполняемым чумазыми строителями в касках. Это был один из тех пронзительных ходов, которые умеет придумывать режиссер: на мгновение показалось, что в новейшей России возможен патриотизм, коллективный дух и вера в общее дело. Последовавшая сразу за концертом постановка «Руслана и Людмилы» Глинки разочаровала пустотой и случайностью решений: в этом же духе сейчас, через девять лет, получился и «Садко» Римского-Корсакова.
Черняков ставит на ведущих мировых сценах и понятен людям цивилизованного мира. Его тема – современный европейский человек на приеме у психотерапевта. При этом Черняков одну за другой выбирает оперы Николая Римского-Корсакова, мастера эпоса и сказок. Это осознанная личная культурная политика постановщика: ведь действительно великий русский композитор в мире недооценен. Вместе с тем ключи, которые Черняков подбирает к произведениям Римского-Корсакова, их не отпирают: в лучшем случае получается талантливое параллельное творчество режиссера, как в случае с небанальной постановкой «Сказки о царе Салтане» в Брюсселе (2019), где названную сказку читают в утешение подростку-аутисту.