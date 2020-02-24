Почему в Большом развалился «Садко»

В прежние годы Черняков успешно поставил на Новой сцене Большого театра «Похождения повесы» Стравинского (2003) и «Евгения Онегина» Чайковского (2006). Но на Исторической сцене Чернякову везет меньше: возможно, виной тому добровольно взятая на себя режиссером миссия вести диалог с традициями этих подмостков. Черняков поставил в 2011 г. концерт-открытие Исторической сцены после реставрации, который начинался хором Глинки «Славься», исполняемым чумазыми строителями в касках. Это был один из тех пронзительных ходов, которые умеет придумывать режиссер: на мгновение показалось, что в новейшей России возможен патриотизм, коллективный дух и вера в общее дело. Последовавшая сразу за концертом постановка «Руслана и Людмилы» Глинки разочаровала пустотой и случайностью решений: в этом же духе сейчас, через девять лет, получился и «Садко» Римского-Корсакова.