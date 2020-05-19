Ягодки зла: Ева Грин сыграла гадалку, а Натали Дормер – Шапокляк

Все это и так выглядит как жирный шарж на нуар, но перчинку добавляет главная звезда сезона Натали Дормер. Ее персонаж – многоликая демонесса, разжигающая любой конфликт. Она обольщает и подзуживает всех, кто может чиркнуть спичкой, всякий раз выбирая новый образ и новый подход. Своя в доску у «пачукос» – мексиканцев с ножиком в кармане, лидеру местных нацистов она представляется жертвой мужа-абьюзера, а у реноватора служит воблой-секретаршей. Несмотря на мистическую сущность, этой Шапокляк удается не все, к тому же приходится иметь дело с надутыми идиотами, поэтому иногда ее мстительная злоба способна встретить и зрительское сочувствие.