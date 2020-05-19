Ягодки зла: Ева Грин сыграла гадалку, а Натали Дормер – Шапокляк

Ягодки зла: Ева Грин сыграла гадалку, а Натали Дормер – ШапоклякСтартовали сериалы «Светила» и «Страшные сказки: Город ангелов»
Закон, сформулированный Ломоносовым, – «ежели где-то что-то убыло, то где-то что-то прибыть должно непременно» – действует и в мире сериалов. Убыв из викторианского хоррора «Страшные сказки» (в оригинале Penny Dreadful), Ева Грин прибыла в «Светила» (The Luminaries) – экранизацию одноименного романа Элеанор Каттон, отмеченного Букеровской премией. А «Светила» вышли одновременно с непрямым продолжением «Страшных сказок» (получившим подзаголовок «Город ангелов»), где место главной звезды в амплуа роковой обольстительницы заняла глазастая-скуластая красотка Натали Дормер (помните одну из самых пронырливых героинь «Игры престолов»?).
Хорошими делами прославиться нельзя
«Страшные сказки», выходившие в 2014–2016 гг., были забавным местом встречи знаковых героев эпохи и жанра: в викторианской Англии сериала проживали Дориан Грей со своим портретом и Виктор Франкенштейн со своим чудовищем, Ева Грин играла ведьму, а Джош Хартнет – оборотня. «Город ангелов» – микс других страшилок: мексиканских народных поверий и городского фольклора Лос-Анджелеса. Но жанровый рецепт остался прежним – нуар плюс фэнтези.
Время действия – 1938 г. Два детектива – молодой мексиканец и старый еврей – расследуют ритуальное убийство белой семьи, совершенное, судя по состоянию тел, поклонниками культа Санта Муэрте. Сама Святая Смерть – тоже персонаж сериала – появляется то тут, то там, но к этому делу отношения вроде бы не имеет.
Фон убийства – растущая в городе межрасовая и социальная напряженность. Полиция лютует в мексиканских кварталах, их жители бунтуют против планов реновации: свиномордый политик-популист пробивает проект постройки магистрали, которая создаст новую комфортную среду для белых, уничтожив сердце мексиканского района. Тут же строят козни фашисты, мечтающие о тысячелетнем рейхе в солнечной Калифорнии (хотя на их месте вполне могли бы быть рептилоиды).
Все это и так выглядит как жирный шарж на нуар, но перчинку добавляет главная звезда сезона Натали Дормер. Ее персонаж – многоликая демонесса, разжигающая любой конфликт. Она обольщает и подзуживает всех, кто может чиркнуть спичкой, всякий раз выбирая новый образ и новый подход. Своя в доску у «пачукос» – мексиканцев с ножиком в кармане, лидеру местных нацистов она представляется жертвой мужа-абьюзера, а у реноватора служит воблой-секретаршей. Несмотря на мистическую сущность, этой Шапокляк удается не все, к тому же приходится иметь дело с надутыми идиотами, поэтому иногда ее мстительная злоба способна встретить и зрительское сочувствие.
В итоге новые «Страшные сказки» работают лучше прежних, удачно соединяя серьезность сюжета и тем с иронией жанра.
К гадалке – не ходи
В «Светилах» тоже есть налет мистики: название отсылает к астрологии, персонажи часто смотрят в ночное небо, угадывая созвездия, а центральная пара героев, родившихся в один день, ощущает сверхъестественное родство.
Но основной жанр здесь – детектив в историческом антураже. Действие разворачивается в Новой Зеландии времен «золотой лихорадки» – в середине 1860-х. Ключевое событие – загадочная смерть золотодобытчика. Каким-то образом к ней причастна героиня Ив Хьюсон (известна по «Больнице Никербокер» Стивена Содерберга), недавно прибывшая на острова и попавшая в сложную ситуацию, в результате которой оказалась в многопрофильном заведении местной львицы – поклонницы астрологии, гадалки и аферистки (ее-то и играет Ева Грин, не то клишируя, не то уже пародируя привычное амплуа обольстительной злодейки).
Сценарий сериала написала сама Элеанор Каттон, серьезно изменив структуру романа и приглушив астрологический символизм. Главный трюк экранизации – две параллельных сюжетных линии, разнесенных на несколько месяцев. Для удобства зрителей они сняты в разной гамме: флэшбеки гораздо ярче и светлее, чем более поздняя часть истории, выдержанная в исключительно мрачных тонах.
По первым сериям можно сказать, что продукт получился скорее добротным, чем захватывающим. Но не исключено, что в следующих эпизодах светила встанут иначе.
В России оба сериала транслирует онлайн-сервис «Амедиатека»