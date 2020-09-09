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Великий советский художник Сальвадор Дали

Почему Дали так дорог россиянам и так дешев на арт-рынке
Дмитрий Михайлин
Getty Images

Этот год в Москве неожиданно проходит под знаком Сальвадора Дали. В галерее Altmans Gallery только что открылась выставка-продажа Dali + Gala. Love & Sex. А всего несколько месяцев назад, в начале года, в Манеже уже прошла гигантская выставка «Сальвадор Дали. Магическое искусство», безвременно закрытая в связи с пандемией.

У меня отношения с Дали не заладились с самого начала. Никогда его не понимал, хотя слово «понять» тут не очень подходит – осознать клиническое сумасшествие до конца невозможно. Да и зачем пытаться постичь чужих тараканов, если у каждого из нас куча собственных, рассуждал я. Однако, не будучи специалистом-искусствоведом или даже продвинутым любителем, я понимал, что Дали – тот ларчик, который надо открыть.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных