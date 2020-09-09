Великий советский художник Сальвадор Дали

У меня отношения с Дали не заладились с самого начала. Никогда его не понимал, хотя слово «понять» тут не очень подходит – осознать клиническое сумасшествие до конца невозможно. Да и зачем пытаться постичь чужих тараканов, если у каждого из нас куча собственных, рассуждал я. Однако, не будучи специалистом-искусствоведом или даже продвинутым любителем, я понимал, что Дали – тот ларчик, который надо открыть.