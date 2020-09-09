Великий советский художник Сальвадор Дали

Великий советский художник Сальвадор ДалиПочему Дали так дорог россиянам и так дешев на арт-рынке
Этот год в Москве неожиданно проходит под знаком Сальвадора Дали. В галерее Altmans Gallery только что открылась выставка-продажа Dali + Gala. Love & Sex. А всего несколько месяцев назад, в начале года, в Манеже уже прошла гигантская выставка «Сальвадор Дали. Магическое искусство», безвременно закрытая в связи с пандемией.
У меня отношения с Дали не заладились с самого начала. Никогда его не понимал, хотя слово «понять» тут не очень подходит – осознать клиническое сумасшествие до конца невозможно. Да и зачем пытаться постичь чужих тараканов, если у каждого из нас куча собственных, рассуждал я. Однако, не будучи специалистом-искусствоведом или даже продвинутым любителем, я понимал, что Дали – тот ларчик, который надо открыть.
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