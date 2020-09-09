Роскошь онлайн

Когда в ритейле в середине нулевых началась волна перехода на онлайн-продажи и один за другим стали открываться онлайн-магазины одежды и аксессуаров, рынок luxury сначала держался в стороне. Представители модных домов говорили, что виртуализация продаж – это не для люкса. Мол, люкс – это и сервис, и атмосфера, и возможность трогать драгоценные ткани руками и наслаждаться самим процессом офлайн-покупки. Но постепенно сдалась и эта ниша. В 2011 г. онлайн-версия магазина появилась у ЦУМа, в 2015 г. – у ГУМа. 10-е гг. XXI в. ознаменовались появлением онлайн-продаж у ведущих брендов – Gucci, Dolce & Gabbana, Valentino и др. В 2017 г. начал работу проект концерна LVMH – универмаг www.24sevres, в котором представлены основные игроки рынка роскоши, от «придворного» Louis Vuitton до Prada. Ну а пандемия COVID-19 завершила дело – подтолкнула развивать сферу e-commerсe всех остальных.