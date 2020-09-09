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Роскошь онлайн

Как индустрия luxury осваивает интернет-торговлю
Инна Осиновская
Цифровизация активно внедряется на рынок luxury /Евгений Разумный / Ведомости

Когда в ритейле в середине нулевых началась волна перехода на онлайн-продажи и один за другим стали открываться онлайн-магазины одежды и аксессуаров, рынок luxury сначала держался в стороне. Представители модных домов говорили, что виртуализация продаж – это не для люкса. Мол, люкс – это и сервис, и атмосфера, и возможность трогать драгоценные ткани руками и наслаждаться самим процессом офлайн-покупки. Но постепенно сдалась и эта ниша. В 2011 г. онлайн-версия магазина появилась у ЦУМа, в 2015 г. – у ГУМа. 10-е гг. XXI в. ознаменовались появлением онлайн-продаж у ведущих брендов – Gucci, Dolce & Gabbana, Valentino и др. В 2017 г. начал работу проект концерна LVMH – универмаг www.24sevres, в котором представлены основные игроки рынка роскоши, от «придворного» Louis Vuitton до Prada. Ну а пандемия COVID-19 завершила дело – подтолкнула развивать сферу e-commerсe всех остальных.

Поймали волну

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных