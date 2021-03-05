Три тренда поколения Y

«Поколение 30-летних, на мой взгляд, самое трудное для любой формализации, – полагает Александр Боровский, заведующий отделом новейших течений Русского музея. – Причина – в невиданном доселе разнообразии, разношерстности, когда друг с другом соседствуют совсем разные и даже противоположные стратегии. Когда появился наш отдел и мы начинали работать с современным искусством, музей [для художников] стал всем – и галереей, и критиком, и отделением милиции, и мамой родной. Не было инфраструктуры, не было еще галерей, не было понятия кураторства. Сейчас все изменилось, почти все художники расхватаны солидными галереями, они уже на виду».