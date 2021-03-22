Тринадцать изданий со стендов Non/fiction

С 24 по 28 марта в московском Гостином дворе международная ярмарка интеллектуальной литературы Non/fiction представит главные литературные новинки сезона. Вынужденная в 2020 г. в связи с коронавирусом сократиться до формата онлайн-встреч, в этом году ярмарка возвращает себе прежний масштаб – 29 стран-участниц, более 300 издательств и книготорговых компаний и, как ожидается, 30 000 посетителей. Выбор книг для них предлагается широчайший и потому трудный. «Ведомости» остановились на 13 изданиях.