Красоту спасет цифра

Накануне 2021 г. брендинговое агентство 1HQ представило помаду будущего. Согласно задумке разработчиков помада, при создании которой используются технологии цифрового сканирования, будет распознавать контур губ, текстуру и оттенок кожи человека, ею пользующегося, и самостоятельно формировать нужный цвет. Можно констатировать: цифра проникла уже в самое сердце индустрии и, похоже, чувствует себя там прекрасно. Примечательно, что касается это не только и даже не столько декоративной косметики, сколько средств для ухода. Поиск «бьюти-грааля», «эликсира вечной молодости» тоже выходит наконец на новый уровень. А главным трендом в развитии косметических и космецевтических технологий становятся индивидуализация и персонификация. Ведь что может быть лучше с точки зрения маркетинга, чем предложить потребителю нечто, созданное «специально и исключительно» для него?