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Красоту спасет цифра

Эксперты предсказывают, какой может стать косметика будущего
Инна Осиновская
Основываясь на современных высокотехнологичных трендах в индустрии красоты, эксперты предсказывают, какой может стать косметика будущего /PhotoXPress

Накануне 2021 г. брендинговое агентство 1HQ представило помаду будущего. Согласно задумке разработчиков помада, при создании которой используются технологии цифрового сканирования, будет распознавать контур губ, текстуру и оттенок кожи человека, ею пользующегося, и самостоятельно формировать нужный цвет. Можно констатировать: цифра проникла уже в самое сердце индустрии и, похоже, чувствует себя там прекрасно. Примечательно, что касается это не только и даже не столько декоративной косметики, сколько средств для ухода. Поиск «бьюти-грааля», «эликсира вечной молодости» тоже выходит наконец на новый уровень. А главным трендом в развитии косметических и космецевтических технологий становятся индивидуализация и персонификация. Ведь что может быть лучше с точки зрения маркетинга, чем предложить потребителю нечто, созданное «специально и исключительно» для него?

Гаджеты красоты

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных