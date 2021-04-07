Красоту спасет цифра

Красоту спасет цифраЭксперты предсказывают, какой может стать косметика будущего
Накануне 2021 г. брендинговое агентство 1HQ представило помаду будущего. Согласно задумке разработчиков помада, при создании которой используются технологии цифрового сканирования, будет распознавать контур губ, текстуру и оттенок кожи человека, ею пользующегося, и самостоятельно формировать нужный цвет. Можно констатировать: цифра проникла уже в самое сердце индустрии и, похоже, чувствует себя там прекрасно. Примечательно, что касается это не только и даже не столько декоративной косметики, сколько средств для ухода. Поиск «бьюти-грааля», «эликсира вечной молодости» тоже выходит наконец на новый уровень. А главным трендом в развитии косметических и космецевтических технологий становятся индивидуализация и персонификация. Ведь что может быть лучше с точки зрения маркетинга, чем предложить потребителю нечто, созданное «специально и исключительно» для него?