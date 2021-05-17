Как найти выгоду в вине

За пандемией и прочими потрясениями осталось незамеченным примечательное явление: в мире оживился спрос на коллекционные вина. Нет, в московских винотеках очереди за пыльными бутылками, залитыми сургучом, пока, конечно, не выстраиваются. Но тенденция уже просматривается: главный биржевой индекс винных голубых фишек – лондонский Liv-ex – в 2020 г. показал рост. В трудный для экономики год вновь выросла инвестиционная привлекательность вечных человеческих ценностей, в число которых самые великие вина мира вписаны уже давно.