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Как найти выгоду в вине

Правила и инструменты винных инвестиций
Игорь Сердюк
Depositphotos / PhotoXPress

За пандемией и прочими потрясениями осталось незамеченным примечательное явление: в мире оживился спрос на коллекционные вина. Нет, в московских винотеках очереди за пыльными бутылками, залитыми сургучом, пока, конечно, не выстраиваются. Но тенденция уже просматривается: главный биржевой индекс винных голубых фишек – лондонский Liv-ex – в 2020 г. показал рост. В трудный для экономики год вновь выросла инвестиционная привлекательность вечных человеческих ценностей, в число которых самые великие вина мира вписаны уже давно.

Если конкретнее, то после падения, зафиксированного по итогам 2019 г., Liv-ex поднялся по всем категориям: от консервативных 2% по наиболее общему списку Liv-ex 1000 до оптимистичных 6–7% для Champagne 50 и Italy 100. Объем сделок, совершенных на Liv-ex в прошлом году, увеличился более чем вдвое. От 2021 г. эксперты ждут продолжения роста, поэтому самое время задуматься о винных капиталовложениях.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных