Как найти выгоду в вине

Как найти выгоду в винеПравила и инструменты винных инвестиций
За пандемией и прочими потрясениями осталось незамеченным примечательное явление: в мире оживился спрос на коллекционные вина. Нет, в московских винотеках очереди за пыльными бутылками, залитыми сургучом, пока, конечно, не выстраиваются. Но тенденция уже просматривается: главный биржевой индекс винных голубых фишек – лондонский Liv-ex – в 2020 г. показал рост. В трудный для экономики год вновь выросла инвестиционная привлекательность вечных человеческих ценностей, в число которых самые великие вина мира вписаны уже давно.
Если конкретнее, то после падения, зафиксированного по итогам 2019 г., Liv-ex поднялся по всем категориям: от консервативных 2% по наиболее общему списку Liv-ex 1000 до оптимистичных 6–7% для Champagne 50 и Italy 100. Объем сделок, совершенных на Liv-ex в прошлом году, увеличился более чем вдвое. От 2021 г. эксперты ждут продолжения роста, поэтому самое время задуматься о винных капиталовложениях.