Сценарист Дэвид Каллахэм помог Marvel создать азиатского супергероя

Похоже, в Marvel об этом не забывают. Бумажные комиксы 1970-х гг. были квинтэссенцией стереотипных представлений американцев об азиатах. «Я не верю, что это было сделано злонамеренно, – говорил Каллахэм интернет-изданию The Nerds of Color. – Просто тогда была совсем другая эпоха комиксов, созданных двумя белыми мужчинами об азиатских людях. Она не отражает реальности, в которой мы сейчас живем <...> И надо отдать им должное, Marvel это поняла. Поэтому они пригласили нас [с Креттоном], чтобы мы творили то, что мы захотим». Они не только добавили типично азиатские черты вроде того, что, в отличие от бумажных комиксов, герои начали наконец-то разуваться перед входом в дом. Они сделали плоского книжного злодея более многогранным в фильме. «Это сломленный человек, который много чего натворил за свою очень долгую жизнь и отчаянно хочет верить, что может все вернуть обратно, это очень по-человечески, – говорил Каллахэм журналу The Hollywood Reporter. – Но нам еще нужно было, чтобы он выглядел главой гигантской террористической организации, которая <...> мучит людей в своих застенках и все такое прочее. Найти этот баланс было непросто».