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«Зеркало»-2022: Тарковский как культурный мост

Фестиваль имени великого режиссера остался международным
Николай Корнацкий
Сергей Насонов

В культурном отношении 2022 год идет под знаком Андрея Тарковского, которому могло исполниться 90 лет. Логично, что кульминацией торжеств должен был стать кинофестиваль «Зеркало» его имени, который уже в 16-й раз принимает Ивановская область – малая родина режиссера. Смотр ранее посещали фестивальные звезды первой величины – например, каннские лауреаты Нури Бильге Джейлан («Зимняя спячка») и Карлос Рейгадас («Наше время»). В связи с датой можно было ожидать представительного списка гостей и соответствующей моменту программы. Но масштаб празднования явно скорректировала внешнеполитическая ситуация.

Тем не менее «Зеркало» открывается 22 июля, и по-своему символично, что первый международный фестиваль в новой политической и культурной реальности проходит именно под эгидой Тарковского. Самый универсальный российский режиссер продолжает нас связывать с миром.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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