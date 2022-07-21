«Зеркало»-2022: Тарковский как культурный мост

В культурном отношении 2022 год идет под знаком Андрея Тарковского, которому могло исполниться 90 лет. Логично, что кульминацией торжеств должен был стать кинофестиваль «Зеркало» его имени, который уже в 16-й раз принимает Ивановская область – малая родина режиссера. Смотр ранее посещали фестивальные звезды первой величины – например, каннские лауреаты Нури Бильге Джейлан («Зимняя спячка») и Карлос Рейгадас («Наше время»). В связи с датой можно было ожидать представительного списка гостей и соответствующей моменту программы. Но масштаб празднования явно скорректировала внешнеполитическая ситуация.