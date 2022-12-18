Аргентина стала победителем чемпионата мира по футболу в Катаре

Ранее «РИА Новости» со ссылкой на оргкомитет чемпионата мира сообщило, что за время его проведения Катар посетили более 1,4 млн человек. В сообщении оргкомитета уточняется, что общее число болельщиков, посетивших матчи на стадионах, составило около 3,4 млн человек, в среднем один матч посещали свыше 53 000 человек.