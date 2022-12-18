Аргентина стала победителем чемпионата мира по футболу в Катаре

Аргентина стала победителем чемпионата мира по футболу в КатареБольшую часть победных голов забил Лионель Месси
Аргентина стала победителем чемпионата мира по футболу 2022 г. Финал проходил на национальном стадионе «Лусаил» в Катаре. Трансляцию в России вел телеканал «Матч ТВ».
Встреча Аргентины с действующим чемпионом мира – командой Франции – закончилась со счетом 2:2, в дополнительное время команды забили по голу, а победитель определился после серии пенальти.
Первый гол матча был забит капитаном сборной Аргентины Лионелем Месси с пенальти на 23-й минуте встречи.
Второй гол на 36-й минуте забил аргентинский футболист Анхель Ди Мария.
Во втором тайме футболист сборной Франции Килиан Мбаппе стал автором двух голов.
Третий гол в матче Мбаппе забил во время пенальти на 80-й минуте.
Четвертый гол в матче и второй за свою сборную французский футболист занес в ворота аргентинской сборной на 81-й минуте.
Третий гол принес команде Аргентины, уже во втором тайме дополнительного времени (108-я минута), Лионель Месси.
Мбаппе на 118-й минуте сравнял счет, забив третий гол за Францию.
Финальный турнир чемпионата мира по футболу проходит с 20 ноября по 18 декабря 2022 г. в Катаре, в нем приняли участие 32 сборные. В полуфинал чемпионата вышли сборные Аргентины, Хорватии, Марокко и Франции. 17 декабря в матче за третье место победила сборная Хорватии, обыграв команду Марокко со счетом 2:1.
Ранее «РИА Новости» со ссылкой на оргкомитет чемпионата мира сообщило, что за время его проведения Катар посетили более 1,4 млн человек. В сообщении оргкомитета уточняется, что общее число болельщиков, посетивших матчи на стадионах, составило около 3,4 млн человек, в среднем один матч посещали свыше 53 000 человек.
Выборы страны-хозяйки чемпионата мира по футболу в 2022 г. прошли в в декабре 2010 г. в Цюрихе, соперниками Катара были США, Австралия, Южная Корея и Япония. Чемпионат мира впервые прошел на Ближнем Востоке.