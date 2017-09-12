«Даже когда вы едете в горы, плавки вам нужны»

Ролан Эрлори возглавляет Vilebrequin пять лет Vilebrequin

Корпоративная легенда Vilebrequin гласит, что в 1971 г. журналист Фред Прискель, отдыхая в Сан-Тропе, задумался, как он может произвести впечатление на понравившуюся ему девушку. В те времена мужчины на пляже носили короткие облегающие плавки, а Прискель задумал пошить себе длинные. Дальше легенда и правда незначительно расходятся: по легенде, Прискель пошил длинные плавки-шорты из ткани для паруса - плотной, легкой и быстро сохнущей. В реальности из такой ткани была третья версия плавок: первую версию он пошил из тонкой ткани, сделанной в Северной Африке, которую нашел в местном магазине. Всем друзьям очень понравилось, они начали просить такие же. Заказы Прискель размещал у местных швей, буквально обходя их по квартирам. Африканская ткань в Сан-Тропе быстро закончилась, новых поставок не было, тогда молодой предприниматель начал шить плавки из... кухонных полотенец. И лишь третья версия Vilebrequin была из ткани для паруса.

Можно только гадать, что именно не устраивало Прискеля в собственной фигуре, почему он решил носить на пляже только длинные плавки и назвал свою марку «Карданный вал» - именно так с французского переводится Vilebrequin. Так или иначе, на девушку впечатление Прискель произвел, они поженились, у них родилось трое детей. А свой молодой бизнес - первую люксовую марку плавок – Прискель вскоре продал, и у Vilebrequin началась другая история.

Три десятка лет Vilebrequin оставался один в своей нише – дорогих и узнаваемых мужских плавок, стоивших около 100 евро, бизнес потихоньку рос (главной фишкой Vilebrequin были плавки с одинаковым узором для отца и маленького сына). Но с наступлением нового тысячетелетия у французской марки начали появляться конкуренты – Le Slip Franсais, Orlebar Brown, Frescobol Carioca – все уже с трехзначными ценниками на мужские плавки.

Тем не менее росла не только конкуренция, но и размер рынка – богатая молодежь (и не только молодежь) оценила возможность выделиться на пляже дизайном и дорогим логотипом плавок.

К 2012 г., когда марка Vilebrequin была куплена американской компанией G-III Apparel за 85 млн евро, у нее было уже больше 100 бутиков на разных континентах, но выпускала она по-прежнему только мужские плавки и аксессуары. После смены владельца гендиректором Vilebrequin стал Ролан Эрлори – ветеран Hermes, проработавший в знаменитом бренде 23 года. Эрлори живет на Сан-Барте и оттуда руководил продажами Hermes в Карибском бассейне, а теперь управляет глобальным бизнесом Vilebrequin.

В 2014 г. Эрлори пригласил на пост главного дизайнера марки своего коллегу по Hermes Ришара Рене: «Он 20 лет работал в Hermes, был правой рукой Жана Поля Готье. Он очень талантливый и очень современный». С тех пор у Vilebrequin появилась женская коллекция купальников и пляжной одежды, в линейке аксессуаров добавились очки и часы, а недавно под маркой Vilebrequin начали выпускаться… пуховики (знаменитый производитель пуховиков Monclere, в свою очередь, начал делать плавки).

С 2012 г. Vilebrequin открыл около 30 новых бутиков (их число достигло 180), а продажи удвоились, говорит гендиректор (в 2012 г. они составляли около 50 млн евро). Прибыв в Москву на открытие нового бутика Vilebrequin в ГУМе, Эрлори ответил на вопросы «Ведомости. Как потратить».

– За те пять лет, что вы возглавляете Vilebrequin, марка преобразилась. Что именно вы изменили и почему?

– Идея пригласить Витали – моя. Потому что фото пляжей в его исполнении – это современное искусство. Нет ни одного фотографа в мире, который умеет фотографировать пляжи так, как Массимо! И когда он ответил нам «да», это стало для нас сказочным подарком.

Кроме того, я вывел марку на новые территории – имеются в виду и новые продукты, и новые рынки.

Мы начали продажи в Азии: в Корее, Японии, Китае, Сингапуре… Мы расширили наше присутствие в крупнейших европейских столицах.

У нас появились продукты для женщих – это совершенно новая территория для нас, но я вижу Vilebrequin как семейную марку товаров для отдыха. Всю нашу экспертизу, что у нас была в производстве товаров для мужчин, мы отдали женщинам. У нас появились женские шорты, льняные рубашки – мы уже шили льняные рубашки для мужчин, но теперь перекроили их для женщин. То есть мы стали создавать женскую коллекцию не с чистого листа, но используя все коды, которые есть у Vilebrequin. И те же самые материалы и ноу-хау, что мы используем в производстве товаров для мужчин.

– Первые плавки Vilbrequin шили из ткани для паруса. С 1971 г. технологии производства ткани для плавок сильно изменились?

– Нет. Наши усилия направлены на повышение качества нанесения рисунка на ткань, чтобы сделать его более ярким и долговечным. Мы начали использовать цифровую печать. Но полиамид – очень сложная ткань для печати. И тут у нас есть ноу-хау. На полиэстере могут печатать все.

Исследования новых материалов мы тоже ведем. Я мечтаю о 100-процентной водоотталкивающей ткани. И мы нашли такие ткани на Тайване и в Корее. Но как печатать на такой ткани, если нити этой ткани отталкивают любые жидкости, в том числе и чернила? Мы думаем над тем, чтобы наносить рисунок тонким слоем резины. Но этот рисунок стирается через 20-30 стирок – так что надо придумывать сервис, как этот рисунок восстанавливать.

Мы придумали покрытие для ткани, которое ускоряет процесс высыхания ткани в три раза. Можно добиться еще более высокого результата, можно благодаря этому покрытию сделать и полностью водооталкивающую ткань, но она станет нехороша на ощупь. Так что необходим баланс. Мы продолжаем поиски, но это эволюционный процесс, не революционный.

Во-первых, я реорганизовал контроль качества. Не только качества готовых продуктов, но также всего, что касается разработки новых продуктов и инноваций, – чтобы новые технологии обеспечили более высокое качество наших плавок. Я верю, что долгосрочный успех обеспечивается качеством продукции. И я хочу делать лучшие плавки в мире. Поэтому я поставил качество в центр всей нашей организации.

Во-вторых, я модернизировал стиль Vilebrequin, пригласив новые таланты в наш креативный департамент.

– А конструкция плавок меняется?

– Не меняется, но улучшаются компоненты: резинка, которая должна быть водоотталкивающей и выдерживать солнечные лучи и соленую воду, бечевка, металлическая фурнитура.

– С вашим приходом у Vilebrequin появились коллаборации в создании дизайна для плавок – с фотографом Массимо Витали, художником Алексом Израэлом, в этом году – с модельером Карлом Лагерфельдом. Как рождаются такие проекты?

– Сотрудничество с Карлом Лагерфельдом стало возможно благодаря тому, что наш акционер работает с маркой Karl Lagerfeld – это открыло нам двери. Идей для коллабораций у нас очень много!

На прошлой неделе мне позвонил один знакомый дизайнер, с которым мы до этого никогда не говорили про возможное сотрудничество. Позвонил со словами: «Я проходил мимо витрины Vilebrequin – вы делаете потрясающие вещи! Давайте сделаем что-нибудь вместе». Мы начали обсуждение.

Меня интересует именно сотрудничество. Было бы неинтересно просто напечатать одно из фото Витали на плавках – Массимо сделал фото специально для нас!

– Где шьют плавки Vilebrequin?

– Плавки мы шьем по большей части в Болгарии, есть также по фабрике в Тунисе и Марокко. Это контрактное производство.

Сегодня покупатель интересуется, где сделана вещь. Но в швейном бизнесе – как минимум в том секторе, где работаем мы, – вопрос made in вторичен: эффективное и качественное швейное производство может быть где угодно, и в Болгарии, и в Италии. Первостепенный же вопрос – комплектующие: из каких тканей и фурнитуры сделана вещь.

– Вы довольны тем, как продается женская коллекция Vilebrequin?

– На женскую линию сейчас приходится 20% продаж, моя цель – треть. Нашим фундаментом всегда будет мужская коллекция.

– Почему вы решили выпускать верхнюю одежду?

– Чтобы разбавить сезонность. Это новая для нас территория, мы учимся – так же как и с женской коллекцией. Даже когда вы едете в горы, плавки вам нужны – потому что вы пойдете в бассейн, в спа. Поэтому первоначальная идея была предложить покупателям Vilebrequin на зимнем отдыхе что-то еще, помимо плавок. Сейчас мы начинаем работать с лучшим производителем пуховиков в Италии, который делает их 40 лет (и раньше делал пуховики для Monclere), – я не претендую на то, чтобы выпускать пуховики самостоятельно. В нашем бизнесе главное – экспертиза, это то, чему я научился в Hermes.

– В Hermes вы 15 лет работали под руководством легендарного Жана Луи Дюма. Чему вы у него научились?

– Всему. Hermes был для меня не местом работы, но школой жизни. Жан Луи чувствовал каждого человека и находил наилучшее место приложения его сил. Это он придумал, чтобы я создал филиал Hermes на Сан-Барте. Благодаря ему я понял, что значит ремесленничество, что нужно много времени, чтобы овладеть ремеслом. Он меня научил, что индивидуум важнее, чем организация, а организацию надо выстраивать вокруг индивидуумов.

С нашим партнером по тканям во Франции мы создали первый биополиамид. Сырьем для него служит клещевина – кустарник, который в субтропиках растет повсеместно. Идея в том, чтобы сделать продукт как можно более натуральный и как можно менее химический. Но печатать на этой ткани тоже очень сложно, мы до сих пор находимся в поиске правильных чернил. До сих пор мы выпускаем только одну модель из биополиамида, которая стоит очень дорого. А прибыль от нее идет фонду защиты океана в Полинезии, который мы поддерживаем.

Полная версия интервью. Сокращенная версия опубликована в «Ведомости. Как потратить» № 9 2017 г.