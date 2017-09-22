Композитор балета «Нуреев» Илья Демуцкий: Работа Серебренникова нуждается в авторском надзоре
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Большой театр уточнил: балет «Нуреев» будет, и даже огласил даты. «Ведомости» попросили прокомментировать ситуацию композитора Илью Демуцкого, написавшего музыку этого балета.
- Илья, названы даты премьеры балета «Нуреев» - 9 и 10 декабря.
- Я обладаю информацией не более той, что дана в официальном заявлении Большого театра.
- Но теперь у вас есть уверенность, что премьера состоится?
- Сложность и главная трагедия с «Нуреевым» видится мне в ситуации с Кириллом Серебренниковым. В спектакле, помимо всего прочего, проделана огромная техническая, постановочная, организационная работа, безусловно нуждающаяся в авторском надзоре.
- Но ведь спектакль к премьере был готов?
- Генеральный прогон, который состоялся за неделю до отмененной премьеры, прошёл практически без помарок.
- Удастся ли сохранить достигнутое?
- Все материалы, в том числе работа режиссера, тщательно зафиксированы, и, хочется верить, что спектакль состоится в максимальном соответствии с режиссерской задумкой.
- Судебный процесс повлиял на ваше отношение к проекту?
- Я всё еще верю в торжество справедливости и в то, что Кирилл сможет участвовать в постановке лично.