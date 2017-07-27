Главный дирижер Большого театра: премьера «Нуреева» может пройти до конца года

Премьера балета «Нуреев» Кирилла Серебренникова в Большом театре может состояться до конца 2017 г., а не в мае 2018 г. Об этом главный дирижер и музыкальный руководитель Большого театра Туган Сохиев заявил в интервью финской газете Helsingin Sanomat.

На вопрос «Интерфакса» о том, действительно ли планируется перенос балета на 2017 г., руководство Большого театра заявило, что в настоящее время не комментирует ситуацию.

Премьера спектакля «Нуреев» должна была состояться 11 июля, но была отменена за несколько дней до нее. Директор театра Владимир Урин сказал, что перенос спектакля связан с претензиями к исполнению, и отверг политическую подоплеку переноса.